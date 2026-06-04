logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mira je u finalu Rolan Garosa: Ukrajinka je prozivala i napadala pred kamerama, pa dobila lekciju u Parizu

Mira je u finalu Rolan Garosa: Ukrajinka je prozivala i napadala pred kamerama, pa dobila lekciju u Parizu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mira Andrejeva napravila je najveći uspjeh u karijeri pošto je pobijedila Martu Kostjuk i prošla u finale Rolan Garosa.

Mira Andrejeva u finalu Rolan Garosa Izvor: Mal Taam / Zuma Press / Profimedia

Mira Andrejeva je u finalu Rolan Garosa. U polufinalu je srušila Ukrajinku Martu Kostjuk - 6:1, 6:3. Ruska teniserka napravila je najveći uspjeh u karijeri i boriće se za prvi grend slem trofej protiv bolje iz meča Dijana Šnajder (Rusija) - Maja Hvalinjska (Poljska).

Ukrajinka je prije ovog meča prozivala Miru i druge ruske teniserke. Na konferenciji je držala monolog o tome kako "one podržavaju Putina i Rusiju i ne reaguju na rat". Mnogo toga je rekla pred kamerama i tražila je to kao dodatnu motivaciju za meč, a onda je na terenu "Filip Šatrije" dobila lekciju.

Mira je prvi set dobila ekspresno za samo 34 minuta je izgubila samo jedan gem. U drugom setu je igrala sjajno, povela sa 4:1 i djelovalo je da ide ka rutinskoj pobjedi. Međutim, zbog lošeg vremena su organizatori odlučili da zatvore krov usred gema. Baš u tom gemu je Marta ušla u seriju, napravila brejk i vratila se na 4:3. Andrejeva je uzvratila istom mjerom i onda iskoristila prvu meč loptu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

teniserke Rolan Garos Tenis Mira Andrejeva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC