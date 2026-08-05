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NBA šampion oženio hrvatsku influenserku: Bila sa Mamićem, pa se udala za 19 godina starijeg

NBA šampion oženio hrvatsku influenserku: Bila sa Mamićem, pa se udala za 19 godina starijeg

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši NBA košarkaš Keni Smit koji sada radi kao komentator se vjenčao sa influenserkom Tijom Jurčić.

keni smit se vjencao sa hrvaticom tiom jurcic Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia/Printscreen/RTL

Bivši NBA košarkaš Keni Smit (61) se po treći put vjenčao, ovog puta sa hrvatskom influenserkom Tijom Jurčić (42) kojoj je ovo takođe treći brak. Bila je udata za sina Zdravka Mamića - Marija. Čovjeka koji je osuđen na 16 mjeseci zatvora jer je sa ocem oštetio Dinamo Zagreb za milione.

Njih dvoje su se vjenčali u Americi u rezortu "Pelican hill" u Njuportu i na glamuroznoj svadbi su bili prisutne i mnoge poznate ličnosti iz raznih sfera. Ona je na društvenim mrežama objavila mnoge zanimljive detalje sa svadbe.

Smit je imao dugu NBA karijeru, igrao je za Sakramento, Atlantu, Hjuston, Detroit, Orlando i Denver i sa Roketsima je osvojio dvije NBA titule. Igrao je na poziciji plejmejkera i bio je šesti pik na draftu 1987. godine. Ispred njega su bili Dejvid Robinson i Skoti Pipen.

Sada Smit radi kao analitičar i stručni konsultant za NBA ligu i jedan je od najcjenjenijih u tom poslu. Što se karijere tiče imao je prosjek od 12,8 poena, 5,5 asistencija i 2 skoka po meču.

Tia Jurčić bila u braku sa sinom Zdravka Mamića

Prvi brak Tije Jurčić bio je 2010. godine kada se udala za američkog košarkaša Krisa Vorena koji je nekada igrao i za Cibonu. Bili su pet godina u braku i imaju sina Domenika. Potom se 2017. godine udala za Marija Mamića. U pitanju je sin Zdravka Mamića i bili su u braku oko šest godina.

O njihovom braku i odnosu se dosta pisalo, posebno zbog suđenja koje se vodilo protiv Marija i Zdravka. Iako je prvobitno osuđen na zatvorsku kaznu, oslobođen je jer je uplatio novac. Poslije toga je Tia sa sinom otišla u Ameriku i tamo se udala za Kenija Smita.

Što se Smita tiče on je prvo bio u braku sa Don Rivis i sa njom ima ćerku Kejlu i sina Kej Džeja. Potom se u septembru 2006. oženio manekenkom i glumicom Gvendolin Ozborn i sa njom je dobio sina Meloja i ćerku London, brakorazvodna parnica počela je 2018. godine, završena je tri godine kasnije. To ujedno znači i da je Tija Jurčić sada postala maćeha i njegovoj djeci.

Na svadbi i srpske pjesme

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Keni Smit i Tia Jurčić svadba
Izvor: Instagram/Tia Jurcic
Izvor: Instagram/Tia Jurcic

Na njenom Instagram nalogu objavljene su razne zanimljivosti sa svadbe, pa tako i muzički repertoar koji se slušao, tačnije pjesme koje su se pjevale.

Jedna od pjesama bila je pjesma Jelene Rozge "Bižuterija" uz koju su igrali, a na snimku se čuje i čuveni srpski narodnjak Marinka Rokvića i pjesma "Skitnica" uz koju su svi pevali. Zabava je bila na vrhuncu, a jasno je da će se u narednim danima još dosta toga otkrivati sa njihove svadbe. 

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Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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NBA liga Hrvatska

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