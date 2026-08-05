Mohamed Salah "otet" u posljednjem trenutku

Mohamed Salah igraće za Trabzon, a ne za Bešiktaš.

Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni centarfor Mohamed Salah (34) novi je igrač turskog Trabzona. Ova iznenađujuća vijest potvrđena je na nalozima kluba na društvenim mrežama, u nekoliko formi. Najprije video-klipom na kojem se vidi piramida u Egiptu, Salahovoj rodnoj zemlji, a zatim i konkretnim najavama kada legenda Liverpula dolazi na potpis ugovora.

"Profesionalni fudbaler Mohamed Salah, sa kojim smo započeli pregovore o transferu, stići će u srijedu, 5. avgusta (sutra), u 12.00 časova na Terminal za opštu avijaciju Aerodroma Ataturk u Istanbulu. Planirano je da igrač iste večeri doputuje u Trabzon. Satnica i ostali detalji programa dočeka u Trabzonu biće tokom dana objavljeni putem zvaničnih komunikacionih kanala našeg kluba", potvrđeno je.

Na ovaj način je ambiciozni Trabzon definitivno "preoteo" Salaha rivalu iz Turske, Bešiktašu, sa kojim se Egipćanin nedjeljama dovodio u vezu. Naravno, to zadovoljstvo će papreno koštati klub sa stadiona "Šenol Guneš" u gradu na obali Crnog mora, na sjeveroistoku Turske.

Zaradiće novac od kojeg staje dah

Salah će zadužiti dres sa brojem "11" i potpisati navodno dvogodišnji ugovor, prema kojem će (takođe navodno) zaraditi 17 miliona evra po sezoni.

To je iznos za koji su turski mediji tvrdili da se pominjao u pregovorima i da je nuđen egipatskoj legendi.

Biće saigrač Stefanu Saviću

Izvor: MN PRESS

Salah dolazi tim turskog trenera Fatiha Tekea kao slobodan igrač, jer je napustio Liverpul poslije isteka ugovora, a nakon devet zlatnih godina, osvajanja dvije titule Premijer lige i trofeja Lige šampiona.

Salaha će u novom timu sačekati nekadašnji štoper Partizana, Atletiko Madrida i reprezentativac Crne Gore, Stefan Savić (35), a prošle sezone njegov tim bio je trećeplasirani u turskoj Superligi. To znači da će Salah ovog avgusta zaigrati u plej-ofu za Ligu Evrope.

(MONDO)