U Denveru su stigla tri nova igrača koja će olakšati posao Nikoli Jokiću. Pročitajte kako će Marvin Begli, Alfa Dijalo i Trevin Brazil doprinijeti timu.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Denver Nagetsi potvrdili su tokom prethodne noći dolaske tri nova pojačanja koja bi trebalo da olakšaju posao Nikoli Jokiću iduće sezone, naravno pod uslovom da srpski košarkaš ne bude trejdovan kako se spekulisalo u jednom trenutku, zbog ozbiljne finansijske situacije u kojoj se našao klub iz Kolorada.

Uz dolaske tri nova igrača - Marvina Beglija Trećeg, Alfe Dijaloa, Trevina Brazila - Denver je potvrdio da je produžio ugovor sa Spenserom Džounsom, koji će dobiti zaista ozbiljan novac u odnosu na ono što je pružao prošle sezone.

U pitanju je ugovor vrijedan 12 miliona dolara, sve kako bi ga Denver sačuvao dok se za njega interesovala Oklahoma Siti.

Marvin Begli Treći

U pitanju je centar koji je došao iz Dalasa, a do sada je u NBA ligi najpoznatiji kao "pik" Vlade Divca umjesto Luke Dončića. Na draftu 2018. godine Divac se kao generalni menadžer Sakramenta "kladio" na njega i birao ga kao drugog pika, a malo je reći da je pogriješio. Bivši centar Djuka nije do sada ni blizu opravdao potencijal, tako da se od 2022. godine "selio" po klubovima. Igrao je još za Detroit, Vašington, Memfis, opet Vašington, pa Dalas posljednjih nekoliko mjeseci.

S obzirom na odlazak Jonasa Valančijunasa u Žalgiris, očekuje se da Marvin Begli Treći upravo njega zamijeni, odnosno da bude rezerva Nikoli Jokiću.

Alfa Dijalo

Vidi opis Denver doveo tri pojačanja u jednom danu: Da li je ovo tim za titulu i zašto nije? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Pojačanje od koga se najviše očekuje u Denveru. Američki košarkaš rođen 1997. godine konačno će dobiti priliku u NBA ligi nakon godina igranja u Francuskoj. Najdublji trag Alfa Dijalo ostavio je u Monaku u kom je proveo prethodnih pet godina, kao jedan od najvažnijih igrača, a prošle sezone proglašen je za najboljeg defanzivca Evrolige, pošto je bio lider po broju ukradenih lopti.

Za njega se inače interesovao i Dubai, međutim kada je Denver došao s ponudom, čak i slabijom nego što bi Dijalo dobio u Evroligi, kod njega nije postojala dilema. Prošle sezone imao je 11,9 poena, 4,4 skoka i 1,4 ukradene po meču.

Trevin Brazil

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

"Ruki" sa Arkanzasa Trevin Brazil stigao je ovog leta u Denver u trejdu sa San Antonijom, sa kojim su razmjenjeni pikovi (dva pika druge runde i Taris Rid sa 26. pozicije). U pitanju je 35. pik sa ovogodišnjeg drafta koji se najbolje snalazi na poziciji niskog krila, može da igra i kao četvorka (208 cm) i u Koloradu očigledno imaju velika očekivanja od njega. Prošle sezone je na koledžu imao prosjek od 13 poena i 7,3 skokova uz 52,5 odsto šuta iz igre.

Prvi je u istoriji svog koledža koji je u jednoj sezoni imao više od 40 trojki, više od 40 blokada i više od 40 ukradenih lopti, tako da se čini da od njega Denver hoće da napravi prije svega dobrog defanzivca.

Sve u svemu djeluje da Denver ima još mnogo toga da završi prije nego što bi se reklo da je ovo tim za titulu...

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Pogledajte 00:43 Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)