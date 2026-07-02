Antidoping agencija hitno reagovala zbog Serene: Odmah su počeli da se pravdaju

Zbog izjave Serene Vilijams reagovali su iz Agencije za integritet tenisa koja sarađuje prisno sa Antidoping agencijom.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marketa Vondruošva je suspendovana na četiri godine zato što je odbila test na doping. Janik Siner je kažnjen na samo tri mjeseca iako je dva puta pao na doping testu. A poslije svega što se desilo je Serena Vilijams dala izjavu koja je pokrenula hitnu reakciju Agencije za integritet tenisa (ITIA) koja prisno sarađuje sa Antidoping agencijom (WADA).

"Užasno je, promijenili su pravila. Nisam znala za neka od pravila. Očigledno ako ne uradiš test i van tog 'prozora' koji ti daju, računa se kao da si ga propustila. Tako da ne mogu da odem da pokupim svoju djecu. Mrzim to. Razumijem da postoji potreba i kontrola, ali ako odem van tog 'prozora' na neka druga mjesta, trebalo bi da mogu da idem i da se ne računa kao propušten test", rekla je Serena.

Amerikanka se u 45. godini vratila na teren poslije četvorogodišnje penzije. Izgubila je od Maje Džoint, pa se hladno rukovala sa rivalkom. Onda je odbila da dođe na konferenciju za medije, pa je otkrila da ima problem sa koljenom i da ne zna da li će moći da igra u dublu na Vimbldonu sa rođenom sestrom Venus.

Hitna reakcija ITIA

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odmah poslije Serenine izjave je stigla reakcija od ljudi zaduženih za antidoping kontrolu.

"Ako osoba koja radi test nije u mogućnosti da dođe do igrača u vremenu koje je predviđeno za to, onda se računa kao 'promašaj' i tri takve situacije mogu da dovedu do kazne. Ali, ako tester ne može da dođe do igrača van tog vremena koje je unaprijed određeno, onda se ne računa kao propušten test. Razumijemo da ovakav sistem umije da bude izazovan, ali smo tu da bismo zaštitili igrače, ne da bismo ih 'saplitali'. Ako su igrači nesigurni ili imaju pitanja, uvijek smo tu za razgovor sa njima direktno ili preko njihovih agenata", navodi se u saopštenju.

Samo su zaboravili da objasne da ne važe ista pravila za sve i da je drugačije ako si recimo Janik Siner...