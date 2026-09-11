Rekord Novaka Đokovića od sedam uzastopnih finala grend slemova na betonu pao je ulaskom Arine Sabalenke u finale US opena.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US opena i na taj način srušila rekord Novaka Đokovića! Iako ne volimo da poredimo uspjehe u muškoj i ženskoj konkurenciji, odnosno na ATP i WTA nivou, ovaj rezultat Đokovićeve prijateljice zavređuje pažnju šire javnosti.

Finale US opena ove godine biće osmo uzastopno za Arinu Sabalenku na grend slemovima koji se igraju na betonu. Ona je četvrti put u nizu u finalu grend slema u Njujorku, a ima niz i od četiri finala na Australijan openu - što nikome ranije nije pošlo za rukom, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji.

Sabalenka je osvojila titule na Australijan openu 2023. i 2024. godine, a zatim je 2025. i 2026. godine poražena u finalnim mečevima. Na US openu je izgubila finale 2023. godine, ali je stigla do trofeja 2024. i 2025. godine, pa će sada protiv Elene Ribakine igrati za svoju petu grend slem titulu u karijeri.

Vidi opis Sabalenka u Njujorku srušila Đokovićev rekord: Ovo nije uspio da uradi niko prije nje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bjeloruskinja je prva u istoriji sa osam uzastopnih finala na grend slemovima na tvrdoj podlozi, a zanimljivo je da se prije nje rekordom hvalio Novak Đoković. Srpski teniser svojevremeno je imao sedam uzastopnih plasmana u finale na prvom i posljednjem grend slemu u godini. Bilo je to veoma davno, praktično na početku njegove karijere.

Novak Đoković je 2010. godine izgubio finale US opena, zatim je 2011. godine osvojio Australijan open i US open, pa u 2012. i 2013. godini stizao do trofeja u Melburnu i samo do finala u Njujorku. Bile su to najbolje godine u istoriji muškog tenisa, a Novak je svih sedam finala igrao protiv Rafaela Nadala ili Endija Mareja.