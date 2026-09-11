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Sabalenka u Njujorku srušila Đokovićev rekord: Ovo nije uspio da uradi niko prije nje

Sabalenka u Njujorku srušila Đokovićev rekord: Ovo nije uspio da uradi niko prije nje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Rekord Novaka Đokovića od sedam uzastopnih finala grend slemova na betonu pao je ulaskom Arine Sabalenke u finale US opena.

Arina Sabalenka osmi put u finalu grend slema na betonu Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US opena i na taj način srušila rekord Novaka Đokovića! Iako ne volimo da poredimo uspjehe u muškoj i ženskoj konkurenciji, odnosno na ATP i WTA nivou, ovaj rezultat Đokovićeve prijateljice zavređuje pažnju šire javnosti.

Finale US opena ove godine biće osmo uzastopno za Arinu Sabalenku na grend slemovima koji se igraju na betonu. Ona je četvrti put u nizu u finalu grend slema u Njujorku, a ima niz i od četiri finala na Australijan openu - što nikome ranije nije pošlo za rukom, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji.

Sabalenka je osvojila titule na Australijan openu 2023. i 2024. godine, a zatim je 2025. i 2026. godine poražena u finalnim mečevima. Na US openu je izgubila finale 2023. godine, ali je stigla do trofeja 2024. i 2025. godine, pa će sada protiv Elene Ribakine igrati za svoju petu grend slem titulu u karijeri.

Bjeloruskinja je prva u istoriji sa osam uzastopnih finala na grend slemovima na tvrdoj podlozi, a zanimljivo je da se prije nje rekordom hvalio Novak Đoković. Srpski teniser svojevremeno je imao sedam uzastopnih plasmana u finale na prvom i posljednjem grend slemu u godini. Bilo je to veoma davno, praktično na početku njegove karijere.

Novak Đoković je 2010. godine izgubio finale US opena, zatim je 2011. godine osvojio Australijan open i US open, pa u 2012. i 2013. godini stizao do trofeja u Melburnu i samo do finala u Njujorku. Bile su to najbolje godine u istoriji muškog tenisa, a Novak je svih sedam finala igrao protiv Rafaela Nadala ili Endija Mareja.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis teniserke US open rekord

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