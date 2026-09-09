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Arina Sabalenka usred treninga saznala da više nije broj 1

Arina Sabalenka usred treninga saznala da više nije broj 1

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bjeloruskinja Arina Sabalenka više nije na čelu WTA liste, svrgnula ju je Elena Ribakina.

Ovako je arina sabalenka reagovala kad je cula da vise nije prva na svijetu Izvor: X/@TheTennisLetter

Bjeloruskinja Arina Sabalenka od ponedjeljka više neće biti svjetski broj 1, a na čelu WTA liste smijeniće je kazahstanska tenserka Elena Ribakina. Arina je to saznala usred treninga na US Openu, dok je slušala ovacije sa stadiona "Artur Eš" upućene njenoj velikoj rivalki.

Đokovićeva prijateljica je odgledala kraj meča na terenu broj 1 gdje je vježbala i saznala da je kraj njenoj dominaciji dugoj 99 nedjelja. Pogledajte njenu reakciju uživo.

 Elena Ribakina je pobjedom nad Ćinven Dženg u četvrtfinalu US Opena obezbijedila prvo mjesto na WTA listi i Sabalenka neće moći da je stigne ni u kom slučaju, jer brani titulu u Njujorku.

Ribakina će na narednoj WTA listi imati minimum 8.681 bod, dok bi Arina Sabalenka maksimalno mogla da stigne do 8.575 bodova. 

Ako bi Ribakina prošla u finale takmičenja, ona bi stigla do 9.201 boda, a ukoliko bi osvojila titulu imala bi 9.901 bod. Ispadanje Arine Sabalenka u polufinalu značilo bi da ona ostaje na 7.355 bodova, a ako bi izgubila finale imala bi 7.875 bodova.

Prvo polufinale US Opena igraće Arina Sabalenka i domaća predstavnica Džesika Pegula, dok će Elena Ribakina igrati protiv bolje iz meča Mira Andrejeva-Koko Gof.

BONUS VIDEO:

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Arina Sabalenka sa sestrom
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

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Arina Sabalenka

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