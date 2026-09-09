Sabalenka više ništa ne odlučuje: Jedna teniserka može da joj preotme prvo mjesto, evo i kako

Arina Sabalenka mogla bi da izgubi prvo mjesto na WTA listi, a ono što predstavlja problem za Bjeloruskinju jeste činjenica da više ništa ne zavisi od nje

Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Treutno najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka je izborila polufinale US opena, ali joj ta pobjeda nije donijela ono što je možda najviše željela. Bjeloruskinja je savladala Lindu Noskovu u dramatičnom četvrtfinalu, ostala u trci za treću uzastopnu titulu u Njujorku, ali je sudbinu na vrhu WTA liste praktično prepustila drugima.

Elena Ribakina, trenutno druga igračica svijeta, ima priliku da je svrgne sa vrha, a računica je jednostavna - ako Ruskinja sa pasošem Kazahstana pobedi Ćinven Ženg, senzaciju US opena, u četvrtfinalu, Sabalenka više neće moći sama da utiče na rasplet. Čak ni osvajanje US opena joj u tom slučaju ne bi bilo dovoljno da zadrži poziciju broj jedan.

To je veliki udarac za Sabalenku, koja je na vrhu WTA liste neprekidno od oktobra 2024. Njena prednost se tokom sezone istopila, a sada je došla u situaciju da mora da čeka rezultat druge teniserke. Ribakina je pritom u Njujork stigla poslije problema sa povredom, ali je do četvrtfinala prošla bez izgubljenog seta i sada ima priliku da napravi najveći iskorak u karijeri.

S druge strane, Sabalenka je svoj dio posla jedva završila. Noskova ju je namučila do posljednjeg poena, uzela joj drugi set i u odlučujućem dijelu meča imala prednost od 4:2. Bjeloruskinja se tada vratila, izborila taj-brejk i na kraju slavila 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7). Meč je trajao dva sata i 20 minuta, a Sabalenka je morala da izvlači maksimum kako bi sačuvala šansu da odbrani titulu.

Problem za nju je što ova pobjeda ne rešava ono što je tokom većeg dijela sezone predstavljalo njenu najveću slabost - rezultate na najvećim turnirima. Na Australijan Openu izgubila je finale upravo od Ribakine, na Rolan Garosu zaustavljena je u četvrtfinalu, a na Vimbldonu je ispala u osmini finala. Sada je stigla do završnice US opena, ali joj ni to možda neće biti dovoljno da zadrži ono što je gotovo dvije godine bilo njeno - prvo mjesto na svijetu.

Ribakina sada drži ključeve vrha. Ako pobijedi Ženg, Sabalenka može da osvoji i turnir, ali će od sljedeće sedmice gledati u Kazahstanku sa drugog mjesta. Upravo zato njen naredni meč više nije jedini važan - mnogo više pažnje biće usmjereno na ono što će se dogoditi u drugom dijelu žrijeba.

Šta nas još čeka na US opnu?

U međuvremenu, US open dobija još nekoliko velikih četvrtfinalnih obračuna. Koko Gof čeka duel sa Mirom Andrejevom, dok će se Džesika Pegula i Ema Navaro sastati u američkom okršaju.

Sabalenka je, dakle, uradila ono što je morala. Pobjedom je ostala u borbi za trofej, ali je izgubila kontrolu nad borbom za prvo mjesto. Od ovog trenutka ništa više ne zavisi samo od nje.