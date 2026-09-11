Gledaćemo veoma zanimljiv okršaj u finalu!
Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka i druga igračica na WTA listi Elena Ribakina plasirale su se noćas u Njujorku u finale Otvorenog prvenstva SAD u singl konkurenciji.
Sabalenka, koja je dvostruka uzastopna šampionka US opena, pobijedila je za sat i 20 minuta igre treću igračicu svijeta Džesiku Pegulu iz SAD sa 7:5, 6:2.
Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu
Bjeloruskinja je ključni brejk u prvom setu napravila u 12. gemu, kada je ujedno iskoristila drugu set loptu.
U drugom dijelu igre Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, u četvrtom i osmom gemu, čime je osigurala svoj treći uzastopni plasman u finale njujorškog grend slema.
Protivnica u finalu biće joj Kazahstanka Ribakina, koja je bila bolja od još jedne domaće teniserke Koko Gof (četvrta na WTA listi) sa 3:6, 6:4, 6:4.
Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu
Elena Ribakina
Iga Švjontek - Elena Ribakina
Ribakina - Aleksandrova
Ribakinoj, aktuelnoj šampionki Australijan opena, ovo je prvi plasman u finale US opena.
Sabalenka i Ribakina su se do sada sastajale 17 puta, a 10 pobjeda zabilježila je Bjeloruskinja. Finale ženskog singla na programu je u subotu.