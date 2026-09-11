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Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu

Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Gledaćemo veoma zanimljiv okršaj u finalu!

Elena Ribakina i Arina Sabalenka u finalu US opena Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka i druga igračica na WTA listi Elena Ribakina plasirale su se noćas u Njujorku u finale Otvorenog prvenstva SAD u singl konkurenciji.

Sabalenka, koja je dvostruka uzastopna šampionka US opena, pobijedila je za sat i 20 minuta igre treću igračicu svijeta Džesiku Pegulu iz SAD sa 7:5, 6:2.

Bjeloruskinja je ključni brejk u prvom setu napravila u 12. gemu, kada je ujedno iskoristila drugu set loptu.

U drugom dijelu igre Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, u četvrtom i osmom gemu, čime je osigurala svoj treći uzastopni plasman u finale njujorškog grend slema.

Protivnica u finalu biće joj Kazahstanka Ribakina, koja je bila bolja od još jedne domaće teniserke Koko Gof (četvrta na WTA listi) sa 3:6, 6:4, 6:4.

Ribakinoj, aktuelnoj šampionki Australijan opena, ovo je prvi plasman u finale US opena.

Sabalenka i Ribakina su se do sada sastajale 17 puta, a 10 pobjeda zabilježila je Bjeloruskinja. Finale ženskog singla na programu je u subotu.

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Tagovi

US open teniserke Tenis Elena Ribakina Arina Sabalenka

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