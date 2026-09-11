Gledaćemo veoma zanimljiv okršaj u finalu!

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka i druga igračica na WTA listi Elena Ribakina plasirale su se noćas u Njujorku u finale Otvorenog prvenstva SAD u singl konkurenciji.

Sabalenka, koja je dvostruka uzastopna šampionka US opena, pobijedila je za sat i 20 minuta igre treću igračicu svijeta Džesiku Pegulu iz SAD sa 7:5, 6:2.

Vidi opis Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bjeloruskinja je ključni brejk u prvom setu napravila u 12. gemu, kada je ujedno iskoristila drugu set loptu.

U drugom dijelu igre Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, u četvrtom i osmom gemu, čime je osigurala svoj treći uzastopni plasman u finale njujorškog grend slema.

Protivnica u finalu biće joj Kazahstanka Ribakina, koja je bila bolja od još jedne domaće teniserke Koko Gof (četvrta na WTA listi) sa 3:6, 6:4, 6:4.

Vidi opis Spektakl u najavi: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US openu Elena Ribakina Iga Švjontek - Elena Ribakina Ribakina - Aleksandrova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Artur Widak / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Artur Widak / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/Joel Carret Br. slika: 5 5 / 5

Ribakinoj, aktuelnoj šampionki Australijan opena, ovo je prvi plasman u finale US opena.

Sabalenka i Ribakina su se do sada sastajale 17 puta, a 10 pobjeda zabilježila je Bjeloruskinja. Finale ženskog singla na programu je u subotu.