Saša Zverev ušetao u istoriju i oborio rekord: Novak, Rafa i Rodžer mu nisu ni blizu

Njemački teniser Saša Zverev postao je najstariji ikada u Open eri koji je odigrao sva četiri polufinala grend slemova jedne sezone.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Saša Zverev se prošetao do polufinala US Opena i tako ušao u istoriju. Sa 29 godina i 143 dana je drugi najstariji teniser koji je ikada odigrao sva četiri polufinala grend slemova u sezoni. Prvo mjesto drži Amerikanac Vik Seišas kome je to pošlo za rukom daleko prije Open ere, davne 1953. godine.

Zanimljivo da je te godine Seišas osvojio samo Vimbldon, a do kraja karijere osvojio je samo još US Open naredne sezone,

Do sada je najstariji u Open eri kome je to pošlo za rukom Ivan Lendl koji je 1987. sa 27 godina i 177 dana igrao sva četiri polufinala. Endi Marej je sa 24 godine i 106 dana to uradio 2011. godine, a iste sezone je nešto mlađi Novak Đoković sa 24 godine i 99 dana uspio da dođe do sva četiri polufinala.

Rodžeru Federeru je to pošlo za rukom 2005. godine kada je imao 24 godine i 21 dan, a Janiku Sineru prošle sezone sa 24 godine i osam dana. Rafael Nadal je to uspio 2008. sa 22 godine i 84 dana.

Kako je Zverev došao do rekorda?

Ove sezone je Saša Zverev igrao polufinale Australijan opena koje je izgubio od Karlosa Alkaraza, pa je osvojio Rolan Garos, da bi na Vimbldonu izgubio finale. Na US Openu je redom dobijao Lorenca Sonega, Kventina Halisa, Alehandra Tabila, Lusijana Darderija i sada Botika van de Zandshulpa.

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