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Saša Zverev preživio dramu na US openu

Saša Zverev preživio dramu na US openu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Saša Zverev je poslije velike borbe i pet setova uspio da spriječi veliko iznenađenje i da se izvuče u drugom kolu posljednjeg grend slema sezone.

Saša Zverev pobijedio Sonega i prošao u treće kolo US opena Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Saša Zverev uspio je da nađe rješenje i da spreči novo veliko iznenađenje na US openu. Bio je blizu ispadanja, ali je nekako uspio da se iščupa iz teške situacije i da prođe u treće kolo posljednjeg grend slema sezone. Pobijedio je Lorenca Sonega (Italija) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:9), 7:5, 6:4. Malo je falilo da se pridruži Novaku Đokoviću.

Što zbog loše forme, što zbog problema sa povredom, ali je Sonego pao na 89. mjesto na ATP listi i tako je postao "mina" za Nijemca već u drugom kolu. Mogao je da ga izbaci, imao je sve u svojim rukama. vodio je sa 2:1 u setovima i imao je priliku da sve završi u četvrtom setu. Prvi je pretrpio brejk (3:2), ali ga je ekspresno vratio (3:3). U devetom gemu je spasao čak četiri brejk lopte, ali to nije uspio da ponovi u svom narednom servis gemu, što je značilo da je Nijemac izjednačio u setovima.

Ogromna borba nastavila se u petom setu, Saša je prvi propustio brejk loptu, pa je Lorenco u četvrtom gemu imao priliku da oduzme servis rivalu, nije je iskoristio. Surovo je kažnjen za to u petom gemu, što je ujedno bio i posljednji gem u kom su viđene brejk prilike. Zverev je sjajno servirao i uspio da prođe dalje.

Tagovi

US open Aleksandar Zverev

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