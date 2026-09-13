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Arina Sabalenka plakala poslije poraza u finalu US Opena

Arina Sabalenka plakala poslije poraza u finalu US Opena

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka se rasplakala na terenu poslije poraza od Elene Ribakine u finalu US opena.

arina sabalenka plakala pred kamerama Izvor: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka nije uspjela da odbrani titulu na US openu i da dođe do pete grend slem titule. U finalu je izgubila od Elene Ribakine - 6:4, 5:7, 6:2. Teško joj je sve to palo, posebno pošto se vratila u drugom setu, izborila treći i onda je upala u krizu iz koje nije mogla da se izvuče.

Koliko joj je sve to teško palo vidjelo se i po tome što je slomila reket dok je njena rivalka slavila pobjedu. Frustraciju je tako izbacila iz sebe. A, kada je došao na red govor pred punim tribinama, rasplakala se.

"Posljednja stvar koju želim da uradim u ovom trenutku je da držim govor. Ali, daću sve od sebe... Očigledno je da sam razočarana. Ipak, želim da čestitam Eleni na sjajnoj godini i sjajnom rezultatu. Zaslužila si, uživaj. Zabavi se i danas i sutra i do kraja sezone, kako bih ja mogla da osvojim neku titulu. Hvala ti", rekla je Sabalenka kroz suze i smijeh u isto vrijeme.

Zahvalila se svima na podršci, publici, sponzorima, obratila se i svom timu i rekla da nije bila dovoljno dobra i da se nada da će to da popravi dogodine.

Vilander je kritikovao

U analizi meča je Mats Vilander imao kritike na račun Bjeloruskinje. Objasnio je šta joj nedostaje. Posebno sada kada je izgubila ne samo finale nego i prvo mjesto na WTA listi.

"Mentalno je slaba. Tenis je tu, dobro je služi. Drugi servis joj je dobar, dosta poena je osvojila. Međutim, njen um nije tu. Po mom mišljenju joj to najviše nedostaje", rekao je Vilander.

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Arina Sabalenka sa sestrom
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

(MONDO)

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Tagovi

Arina Sabalenka US open

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