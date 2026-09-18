Dejan Lovren bio teško bolestan: "Pitao sam se - ima li smisla živjeti?"

Dejan Lovren otvoreno govori o svojoj borbi sa depresijom i suicidalnim mislima, ističući važnost podrške drugima.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Slavni hrvatski fudbaler Dejan Lovren (37) prvi put je priznao da je prije desetak godina bio teško bolestan, odnosno bolovao je od depresije. Sve se to dešavalo uoči Evropskog prvenstva 2016. godine, koje je propustio u dogovoru sa selektorom, ističući da je svaki dan za njega tada bio problematičan.

Suočio se sa teškom depresijom i suicidalnim mislima, o čemu je govorio u podkastu "Karijera u retrovizoru", prvi put otvoreno:

"Te godine je bilo baš teško. I sa suprugom i sa svime, a ima tu dosta i moje krivice, ali ja nisam mogao danima da jedem. Evo, ovo nisam nikome do sad rekao, ali tebi hoću!", rekao je Dejan Lovren bez ikakvog uvijanja i uljepšavanja: "Bilo je dana kada sam se pitao ima li smisla živjeti?".

Zbog toga, Dejan Lovren ističe da želi da pomogne drugima:

"Znam da ovo nije lako ni reći, niti čuti, ali želim da ljudi znaju da brojni ljudi imaju probleme i da nisu sami u tome".

Lovrena je prevarila supruga

"Okidač" za depresiju iz 2016. godine bili su i bračni problemi, odnosno raskid sa suprugom Anitom. Navodno, Dejana Lovrena je supruga prevarila sa Dariom Torbićem, simpatijom iz mlađih dana, a svi svjetski mediji pisali su o tom skandalu. Između ostalog, objavili su fotografiju razgolićene Anite u krevetu, kako leži na grudima svog ljubavnika, poslije čega je Lovren imao ozbiljnih problema i na profesionalnom polju.

Njih dvoje se inače znaju još iz tinejdžerskih dana, imaju dvoje djece, a na kraju su odlučili da ostanu zajedno i više nisu pričali na ovu temu za medije.

Dejan Lovren je rođen u Zenici i tokom sukoba na području bivše Jugoslavije sa porodicom se preselio u Minhen gdje je počeo da se bavi fudbalom, da bi potom uslijedila nova selidba - u Karlovac. Ponikao je u Dinamu iz Zagreba i iz njega otišao u Lion, a potom je bio u Sautemptonu, Liverpulu, Zenitu, opet Lionu, a posljednje dvije godine igrao je za grčki PAOK. Nastupio je 78 puta za reprezentaciju Hrvatske i ima srebro i bronzu sa Mundijala.

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