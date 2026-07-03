Dok u Hrvatskoj pričaju o "krađi" protiv Portugala, bivši reprezentativac "vatrenih" Dejan Lovren ističe da je odbrana kriva za ispadanje sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: hrt.hr/printscreen

Fudbalska reprezentacija Hrvatske ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi na zaista rijetko dramatičan način. Sve do 94. minuta Hrvatska je "imala" produžetke, ali je onda Portugal preokrenuo na 2:1 golom Ramoša, a ispostavilo se da je to bio samo početak drame.

Hrvati su izjednačili u 103. minutu preko Joška Gvardiola, samo da bi nekoliko desetina sekundi kasnije bili obaviješteni da je gol neregularan zbog ofsajda, bar je tako utvrdio čip u lopti o kome se danas dosta polemiše.

Vidi opis "Gledam i muka mi je": Lovren pobjesnio kao nikad, ali ne zbog "krađe" Hrvatske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EPA/EDUARDO LIMA Br. slika: 10 10 / 10

Ipak, koliko god u taboru reprezentacije Hrvatske bili ljuti zbog takve odluke, prije svega kapiten Luka Modrić, nekadašnji član državnog tima Dejan Lovren pak više se ljuti na situaciju iz 94. minuta. Prema njegovoj ocjeni, Hrvatska nije smjela nikako da dopusti da primi takav gol.

Portugal - Hrvatska 2:1 Izvor: TV Arena sport

"Sad kad ponovo vidim ovaj snimak, muka mi dođe. Stvarno mi nije jasno da jedan čovjek (Ramoš, prim. aut.) može da skoči na naša tri odbrambena igrača. Žao mi je na kraju jer to jedan Luka Modrić nije zaslužio. Mateo Kovačić je odigrao fantastičnu utakmicu, jedna od njegovih najboljih u hrvatskom dresu. I moram posebno da naglasim Matanovića koji je donio novu, živahnu energiju, diglo se sve... Petar Sučić je isto odigrao fantastičnu utakmicu, ali nismo očigledno na kraju zaslužili", rekao je Lovren koji nije ni htio da komentariše previše spornu odluku i čip u lopti.

"Bolje da sada nisam tamo jer bih stvarno izgorio, bukvalno gorim u sebi. Ovo je vrhunski nivo i momci znaju da će, zapravo, posebno taj Ramoš iskoristiti svaku priliku. Nejasno mi je šta se tačno dogodilo u tom trenutku".

Da li je ovo najteži poraz Hrvatske?

Imala je Hrvatska mnogo uspjeha na svjetskim prvenstvima, Lovren je osvojio srebro u Rusiji 2018. godine, pa onda i bronzu u Kataru 2022. godine, tako da mu je sada još teže jer nije sa reprezentativcima.

"Prvi put sam ovdje sa vama u studiju, a ne tamo sa njima na terenu", rekao je Lovren za "HRT" poslije meča: "Ja to proživljavam potpuno drugačije nego vi. Osjećam se kao da je utakmica tek završila i kao da sam upravo izašao iz svlačionice. Sam sam na sebe ljut...".

"Boli, ali treba biti iskren, primiti ovakav gol u posljednjih pet minuta je nedopustivo. Jedan igrač na nas trojicu u odbrani... i opet pričamo o centaršutu, naglašavali smo koncentraciju. Niko da ne skoči,, meni nije jasno".