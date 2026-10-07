Janik Siner zbog ITB sindroma izgubio 20 miliona: Dao bi i više, samo da su doktori u pravu

Zbog ITB sindroma, Janik Siner se povlači sa terena i gubi značajne sume novca. Pročitajte kako će to uticati na njegovu budućnost u tenisu.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da završi sezonu, odnosno neće na teren izlaziti prije 2027. godine. Plan je da se vrati za Australijan open, ako sve bude u redu sa njegovim koljenom, a pauza bi mogla da potraje i šest mjeseci, što je posebno bolno za njega ako se zna da je bio u fantastičnoj formi.

Sve do povrede, Janik Siner je briljirao - imao je učinak od 44 pobjede i tri poraza. Osvojio je Vimbldon, kao i pet masters titula, postajući najmlađi koji je podigao bar po trofej na svakom od turnira serije 1.000, ali sve se srušilo kao kula od karata kada mu je uoči puta u Sjevernu Ameriku u avgustu otkriven problem. Siner je redom otkazivao Kanadu, pa turnire u SAD, čak i US Open, a kada je saopštio da neće igrati u Šangaju - potvrdio je da je za njega sezona završena. Zbog toga će izgubiti i prvo mjesto na ATP listi od Saše Zvereva, dok uporedo sa tim ostaje i bez ogromnog novca.

Poslušao je savjete doktora koji su mu savjetovali da ne ide na operaciju zbog ITB sindroma, nego da samo napravi dugu pauzu, koja bi trebalo da pomogne kada su u pitanju tetive koljena koje ga muče.

Koliko je novca izgubio Janik Siner?

Kada se sve sabere, Janik Siner bi mogao da izgupi oko 20 miliona evra zbog povrede i odluke da pauzira šest mjeseci. U pitanju je novac od bonusa koje dodjeljuje ATP, potom od nastupa na turnirima, pa od sponzora, čak je ostao i bez ogromnog novca jer neće učestvovati na egzibiciji "Six Kings slam" u Saudijskoj Arabiji, koja već treću godinu zaredom daje ogroman novac kako bi dovela najbolje na svijetu.

Siner tako neće dobiti garantovanu sumu za učešće od 1,3 miliona evra, a odriče se i prilike da se bori za glavnu nagradu od šest miliona dolara, koju je već osvajao u prethodnim izdanjima.

Šta se dešava sa sponzorima?

Italijanski teniser ima oko 35 miliona evra garantovanih godišnjih prihoda zahvaljujući 14 komercijalnih partnerstava. Promjenljivi dio, vezan za rezultate i prodaju, trebalo bi da iznosi najviše oko milion evra, dok svi glavni ugovori, uprkos povredi, ostaju praktično sigurni.

Kada se sve sabere, najrealniji finansijski gubitak iznosi oko 10 miliona evra od nagrada sa turnira, četiri miliona od ATP bonusa, dva miliona od promotivnih naknada, više od milion evra od "Six Kings Slama" i oko milion evra komercijalnih bonusa. Ukupno: gotovo 20 miliona evra koje ostavlja na stolu kako bi bio spreman za novu sezonu, u koju će ući najvjerovatnije sa drugog mjesta.

Šta je ITB sindrom?

Sindrom iliotibijalne trake (ITB) je česta povreda koljena usljed prekomjernog naprezanja, posebno kod sportista. Javlja se kada iliotibijalna traka, debela traka tkiva koja se proteže duž spoljašnje strane butine od kuka do potkoljenice, postane zategnuta ili upaljena. Ovo stanje može dovesti do značajne nelagodnosti i ograničiti fizičku aktivnost, zbog čega je neophodno da pojedinci razumiju njegove uzroke, simptome i mogućnosti liječenja. Rano prepoznavanje i rješavanje ITB-a može pomoći u sprečavanju dugoročnih komplikacija.

Siner i njegov tim sada moraju da rade na svemu tome kako bi spriječili dodatne komplikacije i eventualni odlazak na operaciju.

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