Jan Veseli dobro pamti vrijeme dok je nastupao za Partizan i sjeća se svega kroz šta je prošao, posebno u periodu sa fajnal-fora 2010. godine.

Izvor: MN PRESS

Jan Veseli (35) je završio dugu i uspješnu karijeru sa jednom evroligaškom titulom. I dan-danas žali što nije u tome uspio sa Partizanom. Proveo je tri godine u klubu i bio je blizu velikog uspjeha 2010. godine u Parizu na fajnal-foru. Tim Duška Vujoševića je bio na korak do finala, ali je promašaj Miloša Teodosića uhvatio Džoš Čildres, zakucao i poslije produžetka je Olimpijakos otišao u finale.

"Otišli smo na fajnal-for sa mladim igračima, to je bilo neverovatno iskustvo. Evroliga je tada bila drugačija, mogao si da iznenadiš one najveće timove. Da je Teodosić pogodio obruč, da nije šutnuo 'er bol', mi bismo bili u finalu Evrolige", rekao je Veseli za sajt Evrolige.

Čildres srušio Partizan na fajnal foru 2010 Izvor: YouTube/Euroleague

Žali što tada ni on ni saigrači nisu bolje zagradili koš i spriječili Čildresa da dođe do te lopte.

"To je košarka, jedna greška može da odluči meč."

"Dule je bio zahtjevan, sa djecom pričam srpski"

Vidi opis Jan Veseli: "Da je Miloš Teodosić pogodio obruč, Partizan bi igrao finale Evrolige" Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Duško Vujošević na meču Partizana i Olimpijakosa 2010. godine Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Partizan Olimpijakos fajnal for 2010 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Prisjetio se rada sa Duškom Vujoševićem i igranja sa Džejmsom Gistom u toj posljednjoj sezoni u redovima crno-bijelih.

"Posljednja sezona sa Gistom je bila takmičenje u tome ko će bolje da zakuca na utakmici. Bilo je sjajno, atmosfera je bila na nekom drugom nivou. Duško mi je pokazao kako moram da radim da bih došao na najviši nivo. Bio je veoma zahtjevan, zahtijevao je disciplinu i praćenje pravila. Tamo sam upoznao svoju suprugu, znam srpski, kao maternji mi je. Pričamo i sa djecom na srpskom. Imam posebnu vezu sa Partizanom i Beogradom."

"Željko me doveo da budem zamjena za Bjelicu"

Vidi opis Jan Veseli: "Da je Miloš Teodosić pogodio obruč, Partizan bi igrao finale Evrolige" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Veseli je iz Partizana otišao u Vašington, pa je kratko bio u Denveru 2014. godine i onda je odlučio da se vrati u Evropu i da potpiše za Fenerbahče.

"Željko Obradović je imao pauzu poslije Panatinaikosa i onda je počeo da gradi tim u Fenerbahčeu. Bilo je lako, imao sam godinu dana ugovora, ne znam šta je moralo da se desi da bih ostao u NBA. Donio sam odluku da igram za Željka i da se vratim. Doveden sam kao četvorka, da budem rezerva Bjelici. Željko mi je dao minutažu na centru, brzo sam se adaptirao. Nije teško igrati".

Novu šansu za titulu Čeh je imao 2016. godine, ali je na fajnal-foru u Berlinu izgubio od CSKA u finalu (101:96).

"Propustili smo šansu te 2016. godine, svašta se izdešavalo. Kada se vratim, mislim da nam je to dalo motivaciju za povratak, meni lično da se vratim i da radim. Ako bi neki tim imao više skokova od nas, odmah bi na sastanku bilo razgovora o tome i podsjećanja kako je godinu dana ranije jedan skok sve riješio."

"Znali smo šta radimo"

Vidi opis Jan Veseli: "Da je Miloš Teodosić pogodio obruč, Partizan bi igrao finale Evrolige" Jan Veseli u Fenerbahčeu Jan Veseli u Fenerbahčeu Jan Veseli u Fenerbahčeu Jan Veseli u Fenerbahčeu Jan Veseli u Fenerbahčeu Jan Veseli u Fenerbahčeu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Priliku za popravni dobili su godinu dana kasnije u Istanbulu. I nagradili su se pred domaćom publikom. Pao je Olimpijakos u finalu (80:64).

"Bili smo fokusirani, cilj se znao, mentalno smo bili spremni. Finale smo počeli mojim zakucavanjem, tako je Željko nacrtao akciju. Ne može da se opiše, kroz šta smo sve prošli, promjene u timu, fajnal-for od godinu dana ranije. Vidiš navijače, bilo je nevjerovatno. Bila je nevjerovatna grupa ljudi, bliski smo prijatelji i danas, nekoliko nas je živjelo u istoj zgradi. Dobio sam MVP nagradu Evrolige 2019. godine i to je bilo veliko priznanje tada. Nagrada za sav uložen rad i trud."

"Ne znam da li ću biti trener, uživam"

Jan Veseli intervju Izvor: YouTube/Euroleague

Na kraju je "Leteći Čeh" progovorio i o životu u penziji i kako mu sve to sada djeluje.

"Imam dvoje djece, želim da provodim više vremena sa njima. Moje tijelo mi je reklo da je vrijeme da usporim, nisam htio da forsiram i da ne budem koristan za ekipu. U nekom momentu sam odlučio da ću da se penzionišem na kraju sezone i to je bila neka nova energija za mene. I dalje ne mogu da se naviknem da imam slobodan vikend, ne znam šta će da bude za godinu ili u narednom periodu, da li ću biti trener ili nešto slično. Sada uživam u drugom životnom poglavlju", zaključio je Veseli.