Madžić Šošić nakon incidenta ne trenira, postoje i dugovanja prema njemu, pa je neizvjesna sudbina 24-godišnjeg igrača Želje.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Fudbaler Željezničara Madžid Šošić napadnut je od strane jednog navijača sarajevskih "plavih" i od tada nije u trenažnom procesu.

Zbog incidenta i svega što se dešavalao, 24-godišnji fudbaler trenutno ne trenira i upitan je njegov status u klubu sa "Grbavice", takođe i zbog dugovanja kluba prema igraču.

U razgovoru za "Sportsport", Šošić je istakao ogorčenje što nakon ovog nemilog događaja nije dobio podršku kluba. Niko od rukovodstva i čelnika kluba ga nije zaštitio niti mu pružio podršku.

"Nisam na treninzima zbog toga što se desilo i, naravno, da to ostavlja posljedice. Samim time, tačno je to što se desilo. Zagrijavali smo se na plavoj stazi pored glavnog terena i onda je jedan navijač fizički nasrnuo na mene", rekao je Šošić za "Sportsport".

Za sarajevski portal potvrdio je da niko iz kluba nije reagovao nakon incidenta. Podršku je dobio samo od saigrača.

"Reakcija kluba nije bila, niti me je iko zaštitio. Čak nisam dobio ni direktan poziv. Razgovarao sam samo sa saigračima koji su mi pružili podršku i zahvaljujem im se na tome, kao i s još nekim članovima kluba. Takvim stvarima nije mjesto u sportu. Porazno je sve to. Znači, nije vas briga za zdravlje igrača, ni fizičko ni mentalno. Da, mediji su neki pisali svašta i bilo je i nekih naslova koji mi se nisu sviđali, kao na primjer 'Šošić u sukobu s navijačima' i slično. Ni sa kim nisam bio u sukobu, nego sam napadnut i tu je kraj priče. A razmišljao sam o tome šta dalje. To je moj voljeni klub i tu sam proveo najljepše trenutke, ali nakon ove situacije koja se desila, biće teško igrati čiste glave, ako je uopšte i moguće."

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Poznato je koliko Željezničar znači Šošiću. Prošao je omladinske selekcije "plavih", zatim bio u Hajduku, Zrinjskom i Radomlju, a onda se ponovo vratio na "Grbavicu".

"Ne moram to ni isticati. Sama činjenica da sam kao dječak došao u klub i proveo toliko godina u njemu sve govori. Na kraju, imati čast i postati kapiten dovoljno govori samo za sebe o tome koliko mi klub znači."

Tu su i dugovanja. Sarajevski klub nalazi se u veoma teškoj situaciji, otišao je i trener David Muslera, tako da se problemi samo gomilaju.

"Da, istina je. Neki igrači su potpisali reprograme, pa su sebi kupili vremena, ali momci su bez plate već četiri mjeseca i to definitivno utiče i na performanse jer i mi igrači imamo porodice. To je još jedna od mnogih stvari koje otežavaju situaciju. Momcima svaka čast jer smo uvijek obavljali svoje obaveze bez ikakvog bojkota ili čega sve ne", istakao je Šošić.

Željezničar je nakon 14 odigranih kola pri dnu Premijer lige BiH i jasno je da Sarajlije nakon svega očekuje borba za opstanak u društvu najboljih.