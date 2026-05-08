Veseli ide iz Barse, ali ne u Partizan: Otkriveno s kim je otpočeo pregovore

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Jan Veseli napušta Barselonu, ali se ne vraća u Partizan. Olimpija iz Milana pokazuje interesovanje za njega, pregovori su u toku.

Jan Veseli ide iz Barselone u Olimpiju Milano Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sjajni košarkaš Jan Veseli spominje se već godinama kao potencijalno pojačanje Partizana, međutim sve više se čini da neće ići istim stopama poput Žofrija Lovernja. Veseli će ovog ljeta napustiti Barselonu, ali izgleda da u planu nema povratak u Beograd, nego ćemo ga prvi put gledati u Italiji.

Prema informacijama španskog portala "Encestando", Olimpija iz Milana pokazala je najveće interesovanje za Veselog, s tim da još nisu postigli konačan dogovor.

"Nema još sporazuma sa Čehom, ali očekuje se napredak u pregovorima u narednim danima", navodi se u tekstu o Veselom kome inače ističe ugovor sa Barselonom, a ranije je već obaviješten da neće biti produžen jer ekipu očekuje ozbiljan "reset" tokom letnje pauze.

Inače, 36-godišnji (krilni) centar je ove sezone u dresu Barselone prosečno beležio 8,7 poena, 3,3 skoka i 1,4 asistencije po meču. Igrao je na svim mečevima za Katalonce.

Šta je Veseli rekao o Partizanu?

"Nije bilo nikakve priče o tome da se vratim. Ljudi govore, komentarišu da mene baš briga da dođem… Naravno, kad bi došlo do kontakta, razmislio bih koje su najbolje opcije. Ali, nikad nije došlo do toga. Uvijek sam pričao da bih volio da se vratim, ali ko zna šta je problem… Ili možda nije problem. U svakom slučaju, nikad nije bilo nikakvih kontakta", rekao je početkom ove godine Čeh o povratku u Partizan.

Inače, Veseli je u Partizan došao 2008. godine iz Slovana i igrao je tri godine prije odlaska u Vašington kao šesti pik sa drafta. Bio je i u dresu Denvera, Fenerbahčea, sa kojim je bio prvak Evrope, a posljednje četiri godine igra za Barselonu.

