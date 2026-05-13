"Brate moj, osjećam potrebu da ti ovo kažem": Marko Gudurić javno poslao dirljivu poruku Janu Veselom

Srpski košarkaš emotivno ispratio Jana Veselog u penziju.
Srpski evroligaški as Marko Gudurić (31) javno i dirljivo se oprostio od Jana Veselog (36), svog dugogodišnjeg saigrača iz Fenerbahčea. Jedan od najvećih centara u istoriji Evrolige odlazi u penziju i "Gudura" mu je tim povodom poslao emotivnu poruku.
"Brate moj, čestitke na nevjerovatnoj, legendarnoj karijeri! Ne bih previše o tome, jer vjerujem da već svi dobro znaju ko si i šta si napravio na košarkaškom terenu. Osjećam potrebu da ti kažem jedno veliko HVALA za sve što ste ti i tvoja porodica učinili za mene i moju".
"Od našeg prvog dana u Istanbulu 2017. primili ste nas kao svoje najbliže i čak mi dozvolili da budem vaš cimer (mnogo duže nego što smo očekivali). Hvala za svaki trening i što si bio najbolji primjer jednog profesionalca, svaki savjet, svaku čašu vina, svaku kaficu i kiselu. Postao sam bolji igrač i bolji čovjek uz tebe! Uživaj u penziji čiča! Sljedeća tura je na tebe i čekamo tu žurku... P.S. Sada ćeš imati vremena da učimo tu ćirilicu", napisao je Gudurić na Instagramu Veselom, inače srpskom zetu.
Gudurić i Veseli bili su saigrači u Fenerbahčeu ukupno četiri godine. Čeh je dočekao Srbina u Istanbulu i primio u svoj dom u prvom Gudurinom mandatu u timu (2017-2019), a onda su dijelili svlačionicu od 2020. do 2022, kada je Veseli otišao u Barselonu, u kojoj će i završiti karijeru ovog ljeta.
