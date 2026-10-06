Janik Siner: "Pričao sam sa ljekarima, sezona je za mene završena"

Janik Siner se oglasio i potvrdio da je za njega završena ova sezona i da mora da ide na tretmane zbog problema sa koljenom.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner je potvrdio - sezona je za njega završena. Problemi sa koljenom su bili jači i nije u stanju da se takmiči više. Posljednji meč bio mu je u finalu Vimbldona i ujedno i posljednji u 2026. godini.

"Zdravo svima, htio bih da vam javim novosti. U dogovoru sa ljekarima sam odlučio da je potreban tretman mom koljenu. To znači da je sezona 2026. za mene gotova zvanično", rekao je Siner u obraćanju na društvenim mrežama.

Najviše mu je žao što neće moći da ide na Završni masters u Torino i da igra pred domaćom publikom.

"Posljednjih nekoliko godina, posebno na kraju, u Torinu sam imao toliko lijepih osjećaja i emocija. Ove godine je drugačije. Ali u ovom momentu moram da razmišljam o svojoj karijeri. Uradiću sve da se vratim na 100 odsto. Hvala vam na podršci i nadam se da ću vas vidjeti na terenu uskoro. Ćao, ćao", poručio je Siner.

Kako ovo pomaže Đokoviću?

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin)October 6, 2026

Novak Đoković je rekao javno da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu i sada sa povlačenjem Janika Sinera, to mu otvara prostor i priliku da se tamo i nađe. Pošto se još jedno mjesto oslobodilo među osam najboljih u sezoni.

Naravno, Novak drži sve u svojim rukama i titula u Pekingu i pobjeda protiv Aleksa de Minora bi ga približila tom cilju. Doduše, to znači da mora da ostvari dobre rezultate i u Šangaju i u Parizu...