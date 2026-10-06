logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janik Siner: "Pričao sam sa ljekarima, sezona je za mene završena" 1

Janik Siner: "Pričao sam sa ljekarima, sezona je za mene završena"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Janik Siner se oglasio i potvrdio da je za njega završena ova sezona i da mora da ide na tretmane zbog problema sa koljenom.

Završena sezona za Janika Sinera Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner je potvrdio - sezona je za njega završena. Problemi sa koljenom su bili jači i nije u stanju da se takmiči više. Posljednji meč bio mu je u finalu Vimbldona i ujedno i posljednji u 2026. godini.

"Zdravo svima, htio bih da vam javim novosti. U dogovoru sa ljekarima sam odlučio da je potreban tretman mom koljenu. To znači da je sezona 2026. za mene gotova zvanično", rekao je Siner u obraćanju na društvenim mrežama.

Najviše mu je žao što neće moći da ide na Završni masters u Torino i da igra pred domaćom publikom.

"Posljednjih nekoliko godina, posebno na kraju, u Torinu sam imao toliko lijepih osjećaja i emocija. Ove godine je drugačije. Ali u ovom momentu moram da razmišljam o svojoj karijeri. Uradiću sve da se vratim na 100 odsto. Hvala vam na podršci i nadam se da ću vas vidjeti na terenu uskoro. Ćao, ćao", poručio je Siner.

Kako ovo pomaže Đokoviću?

Novak Đoković je rekao javno da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu i sada sa povlačenjem Janika Sinera, to mu otvara prostor i priliku da se tamo i nađe. Pošto se još jedno mjesto oslobodilo među osam najboljih u sezoni.

Naravno, Novak drži sve u svojim rukama i titula u Pekingu i pobjeda protiv Aleksa de Minora bi ga približila tom cilju. Doduše, to znači da mora da ostvari dobre rezultate i u Šangaju i u Parizu...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Koks

Jadničak, nije mogao da izdrži ni uz pomoć dopinga. Baš mi ga je žao.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC