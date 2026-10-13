"Ne izgledaš kao da si povrijeđen": Aleks de Minor predao Novaku Đokoviću, a sad sve muči misterija

Aleks de Minor je iznenadio sve pobjedom u Šangaju, uprkos nedavnoj povredi. Saznajte kako se oporavio i šta planira za četvrtfinale.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Australijski teniser Aleks de Minor prvi je četvrtfinalista mastersa u Šangaju pošto je bez ikakvih problema pobijedio Karena Hačanova iz Rusije. Njih dvojica na terenu nisu provela ni sat i po vremena, a De Minor je slavio 6:3, 6:4, pokazujući zaista zavidan nivo tenisa.

Može se reći da De Minor posebno dobro igra u završnici ove sezone i nedavna pobjeda nad prvim teniserom svijeta Sašom Zverevim na Lejver kupu očigledno nije slučajnost, ali ono što čudi je kako ovako igra samo sedam dana poslije povrede?

De Minor predao Đokoviću

Prošle nedjelje De Minor je predao finale Pekinga protiv Novaka Đokovića pri rezultatu 7:6, 1:0 za srpskog tenisera, kada je svima djelovalo da Australijanca čeka duga pauza. Poslije prvog seta je dugo sjedio na klupi, masirao se, a potom je tražio medicinski tajm-aut i vratio se neraspoložen i odigrao je samo jedan gem prije nego što je predao. Đoković mu je poželio brz oporavak, ali teško da je iko očekivao da će De Minor zaigrati već u Šangaju i stići do četvrtfinala.

"Danas nisi djelovao kao igrač koji ima povredu prepona. Možeš li da opišeš koliko trenutno imaš povjerenja u svoje kretanje?", glasilo je pitanje za njega.

"Da, svakog dana se osjećam sve bolje. Prošlo je evo nekih sedam do osam dana od tog meča i mnogo smo se fokusirali na oporavak. Radio sam sve što je u mojoj moći da se svakog dana osjećam bolje. Danas je ubjedljivo bio najbolji dan. Morao sam to da ispratim odličnom igrom, dobrim servisom i pametnom taktikom. Sve u svemu, mislim da je ovo bio veoma čist meč, čime sam veoma zadovoljan", naglasio je Australijanac.

Inače, De Minor je imao sreće da preskoči prvo kolo, pa da mu u drugom bez borbe preda Molčan, a onda je pobijedio Sakamota i Hačanova.

Tražio nova pravila poslije povrede

Svake godine se u tenisu povede polemika oko toga kako bi ovaj sport trebalo da izgleda i da li treba da se prilagođava novim zahtjevima navijača, a Aleks de Minor je u Šangaju rekao da ga izuzetno nerviraju pauze između dva servisa.

"Da li bih ograničio vrijeme između prvog i drugog servisa? Da, to je u redu. Mislim da bi se tako, na kraju krajeva, spriječilo da igrači oduzimaju malo više vremena između prvog i drugog servisa", rekao je De Minor jer pojedini igrači - recimo njemački as Saša Zverev - odavno već zloupotrebljavaju to: "Već dugo to govorim, a jedna od stvari koju bih lično uveo jeste pravilo da igrač ima samo jedno izbacivanje loptice. Dakle, čim izbaciš lopticu, moraš da serviraš, bez obzira na sve. Ako odlučiš da ne serviraš, to je greška".

"To je još jedan način da se spriječi ono što igrači ponekad rade - kada se spremaju da serviraju, ali loše izbace lopticu, mogu ponovo da započnu cijelu rutinu. Zato mislim da bi i to bilo dobro uvesti. To je moje lično mišljenje", dodao je De Minor drugu stvar koju bi odmah promijenio u tenisu.

Može li De Minor do titule?

Aleks de Minor, deveti igrač planete, igraće protiv Saše Zvereva ili Aleksandera Bublika u četvrtfinalu: "Zverev je prvi igrač svijeta. Igra nevjerovatno tokom cijele godine, ima ogromno samopouzdanje i definitivno je igrač u najboljoj formi. Bublik ima sposobnost da pobijedi bilo koga bilo kog dana. Radujem se tom meču i zanima me kako će se završiti", rekao je Australijanac.

Inače, osim njih, na turniru su ostali još parovi Gea - Menšik, Hurkač - Davidovič Fokina, Hodar - Van de Zandshulp, Rud - Ože-Alijasim, Medvedev - Cicipas i Pol - Bergs.

Australijanac inače još nema nijednu masters titulu u karijeri, a vidjećemo da li bi ovde mogao do nje uprkos povredi.

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(MONDO)