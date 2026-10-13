Novak Đoković ima novi problem: Da li će morati da zove Rodžera Federera u pomoć?

Novak Đoković želi da igra na Završnom Mastersu u Torinu, ali bi za to možda mogao da traži pomoć i Rodžera Federera.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković je javno poručio da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu. Problem je što ne zavisi to više samo od njega. Najviše zbog toga što je Aleks de Minor, uprkos povredi zbog koje je predao meč Srbinu u Pekingu, zaigrao odlično na turniru u Šangaju. Skupio je dovoljno bodova i pretekao srpskog asa na listi.

Naravno, ništa još nije gotovo, trka i dalje traje, ali nije sve više u rukama najvećeg tenisera svih vremena. Prijavio je Masters u Parizu i tamo će morati da ostvari odličan rezultat da bi se vratio na poziciju među osam najboljih igrača u sezoni i otišao u Italiju.

Moraće u isto vrijeme da navija i da De Minor ispadne, kao i da Danil Medvedev i Rafa Hodar dožive poraze u Šangaju. Dobio je neke dobre vijesti poput ispadanja Flavija Kobolija, Fracisa Tijafoa i Artura Fisa, ali su sva trojica na 500 i više poena ispred njega u trci, pa je jasno da će ih veoma teško stići, osim eventualne titule u Parizu koja bi manje-više garantovala mjesto u Torinu.

Da li će zvati Federera u pomoć?

U zavisnosti od rezultata rivala na Mastersu u Šangaju mogao bi Novak Đoković da se obrati i Rodžeru Federeru za pomoć. Zašto? Pojasnićemo.

Pred Masters u Parizu se u istoj sedmici (od 26. oktobra do 1. novembra) igraju turniri u Beću (Austrija) i Bazelu (Švajcarska). I nose 500 bodova za pobjedu. U Federerovom rodnom gradu se oprašta Sten Vavrinka, a i tamo je nešto lakši žrijeb. Za turnir u Austriji prijavljeni su trenutno i Zverev, Medvedev, Koboli, De Minor... Možda bi Srbin mogao da pozove Rodžera i da dobije specijalnu pozivnicu. Svaki bod je važan u trci za Torino.