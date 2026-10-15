Ambasador BiH u Grčkoj za MONDO: "Još nemamo zvanične informacije o hapšenju navijača Borca u Atini"

Ambasada Bosne i Hercegovine u Grčkoj još uvijek nije dobila zvanično obavještenje od nadležnih grčkih organa povodom informacija tamošnjih medija o hapšenju 11 navijača banjalučkog Borca u Atini pred večerašnju utakmicu Konferencijske lige protiv Panatinaikosa.

Izvor: MONDO

Ovo je za naš portal potvrdio ambasador BiH u Grčkoj Dragan Vuković, istakavši da je za navedeni incident saznao iz medijskih izvještaja.

"Ništa, niti nas je policija izvijestila, niti imamo ikakva saznanja o bilo kakvim nemirima, niti o dolasku naših navijača. Tako da isto imam što i vi imate iz novina. Upravo sam prije desetak minuta pročitao i grčke i naše medije i vidim da izvještavaju o tome, ali kao Ambasada nikakvu informaciju nemamo od strane nadležnih institucija, odnosno u ovom momentu policije Grčke, da se išta desilo i da je iko priveden", rekao je Vuković za MONDO.

Dragan Vuković, ambasador Bosne i Hercegovine u Grčkoj je iz Dervente i nekadašnji je savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, a funkciju u Atini preuzeo je u martu 2023. godine.

Ambasador BiH je naglasio da će diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH reagovati u skladu sa svojim nadležnostima ukoliko bude potrebe za pružanjem konzulane pomoći privedenim državljanima.

"Normalno, Ambasada tu sve što može da učini, učiniće. Sve zavisi od težine djela, zakona i procedura. U ovom momentu mi je bilo šta da vam kažem preuranjeno, zato što stvarno ništa zvanično ne znamo", zaključio je Vuković.

Podsjetimo, grčki mediji prenijeli su informaciju da je u noći sa srijede na četvrtak u centru Atine došlo do sukoba grupe navijača Borca i lokalne policije, nakon čega je 11 osoba privedeno.

Utakmica između Panatinaikosa i Borca igra se večeras u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige s početkom u 18.45.

(MONDO)