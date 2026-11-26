Fudbaleri Borca nesrećno su poraženi u Banjaluci od italijanske Atalante rezultatom 3:2 nakon dramatične završnice u kojoj su gosti iz Bergama stigli do preokreta u posljednjim minutama meča u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nesrećan poraz Borca od velike "Boginje" iz Italije!

Banjalučani su vodili 2:0 pogocima Luke Juričića i Mateja Deketa i bacili Atalantu na koljena, ali onda je u finišu meča belgijski sudija Natan Verbomen pokazao dva direktna crvena kartona Abelu Paskvalu i Sebastijanu Ereri, što su Italijani iskoristili i stigli do trijumfa.

Po svemu viđenom na prepunom Gradskom stadionu - nezasluženo!

Jedan od strijelaca za banjalučki tim, Matej Deket, istakao je za "Arenu Sport" da je ekipa pružila vrhunsku partiju i pokazala da može parirati ovako snažnim rivalima, ali da je u finišu nedostajalo sreće.

"Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, vrhunski. Pokazali smo da imamo veliki kvalitet i da se možemo nositi sa ovako jakim protivnicima, međutim sreća nas ovaj put nije pogledala. Više bih volio da nisam dao gol, a da je ekipa pobijedila, ali nažalost sve je palo u vodu. Njima smo malo pustili da imaju posjed i inicijativu, ali smo to iskorištavali kad uzmemo loptu, išli u tranziciju i dali dva pogotka. Igrali smo savršenu utakmicu do te 85. minute kada su se desila dva crvena kartona", rekao je Deket.

Slično mišljenje podijelio je i kapiten Borca, golman Mladen Jurkas, naglasivši da je drugi crveni karton potpuno prelomio susret u korist Atalante.

"Bili smo ravnopravan protivnik, ali opet nije bila sreća na našoj strani ovaj put i Atalanta nosi pobjedu kući. Sigurno da nas je taj drugi crveni karton totalno dokrajčio i onda su pala ta dva posljednja gola. Igrati protiv Atalante sa još dva igrača manje nije lako i to se i vidjelo kasnije", poručio je Jurkas.

Šteta za crveno-plavi tim, koji je nesumnjivo pokazao da može ravnopravno da se nosi s najboljima i da ima šanse da se domogne evropskog proljeća u Konferencijskoj ligi u preostale dvije utakmice u kojima gostuje Hartsu u Edinburgu i dočekuje letonsku Rigu.

Vidi opis Borčevi mladići Matej Deket i Mladen Jurkas razočarani i ponosni: "Vrhunski meč protiv Atalante, ali nesrećan poraz" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)