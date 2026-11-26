Borac i Atalanta na Gradskom stadionu od 21 čas igraju meč četvrtog kola Konferencijske lige.
Čekanju je došao kraj - Borac i Atalanta večeras će odigrati istorijski meč na Gradskom stadionu, gdje prvi put gostuje jedna od ekipa iz tzv. Liga petice.
Tim Vinka Marinovića pokušaće da se isprsi pred favorizovanim protivnikom iz Italije, osvoji neki bod, i popravi šanse da prezimi u Evropi.
Uoči ovog duela četvrtog kola Konferencijske lige, Borac je na 22. mjestu sa tri boda iz tri meča, dok Italijani imaju bod više i trenutno su na 17. poziciji.
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Misimović: Ljepota je vidjeti pun stadion
Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović u izjavi za "TV Arena istakao je zadovoljstvo činjenicom da Borac ima priliku da ugosti veliku ekipu poput Atalante.
"Istorijsko veče. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Pun Gradski stadion, ljepota je ovo vidjeti. Igračima želim da puste emocije po strani, ne razmišljaju previše, ali da daju sve od sebe", poručio je Misimović.
Banjaluka je spremna za evropski spektakl
Puni se stadion
Tu su i navijači Atalante:
Formacije
Formacijski sastavi izgledaju ovako:Izvor: uefa.com/screenshot
Pitali smo Banjalučane za očekivanja od večerašnjeg susreta
SASTAVI:
- BORAC: Jurkas, Cipetić, Majers, Karolina, Erera, Jojić, Deket, Hiroš, Sijarić, Juričić, Vuković. Trener: Vinko Marinović.
- ATALANTA: Sportijelo, Zapakosta, Skalvini, Kolašinac, Bernaskoni, Pašalić, Ederson, Zalevski, Raspadori, Rou, Skamaka. Trener: Mauricio Sari.
Manje od dva sata do početka utakmice
Navijači Borca krenuli prema Gradskom stadionu
Stanje na tabeli:
Standings provided by Sofascore
Susret rukovodilaca Borca i Atalante
Čelnici banjalučkog Borca i italijanske Atalante sa predstavnicima Evropske fudbalske unije održali su zvanični sastanak u Banjaluci uoči večerašnje utakmice u Konferencijskoj ligi.
"Banjaluka živi za Borac kao i Bergamo za Atalantu!"
Klaudija Espozito, sportska novinarka iz Bergama i urednica portala tuttoatalanta.com, za MONDO je analizirala gostovanje "boginje" u Banjaluci.
Tu su i gosti iz Bergama
U Banjaluci bi trebalo da bude oko 500 navijača Atalante, a neke od njih sreli smo uoči meča na Gradskom stadionu.Izvor: MONDO/Goran Arbutina
Belgijanac na centru
Belgijski arbitar Natan Verbomen (38) sudiće Borcu i Atalanti, a u radu će mu pomagati sunarodnici. Pomoćne sudije su Matijas Hilart i Marten Tubak, dok je četvrti sudija Jasper Vergote. U VAR sobi biće Bert Put (VAR) i Vesli de Kremer (AVAR), svi iz Belgije.Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia
Šta je rekao Vinko Marinović?
"Ne želimo da se branimo čitavu utakmicu. Biće trenutaka kada ćemo morati, ali želimo da igramo fudbal, da pokažemo svoj identitet, karakter i hrabrost", rekao je, između ostalog, Vinko Marinović u najavi meča sa Atalantom.Izvor: MONDO/Dragan Šutvić
Sari oprezan
"Borac ima kvalitetne igrače, dobru pas-igru i veoma dobre ofanzivce. Ne možemo ni pomisliti da dolazimo da odigramo jednostavnu utakmicu", jasan je bio trener Atalante Mauricio Sari na konferenciji za medije po dolasku u Banjaluku.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Od 21 čas sa Gradskog stadiona pratimo duel Borca i Atalante u Konferencijskoj ligi.
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- Borac - Atalanta