Borac i Atalanta na Gradskom stadionu od 21 čas igraju meč četvrtog kola Konferencijske lige.

Čekanju je došao kraj - Borac i Atalanta večeras će odigrati istorijski meč na Gradskom stadionu, gdje prvi put gostuje jedna od ekipa iz tzv. Liga petice.

Tim Vinka Marinovića pokušaće da se isprsi pred favorizovanim protivnikom iz Italije, osvoji neki bod, i popravi šanse da prezimi u Evropi.

Uoči ovog duela četvrtog kola Konferencijske lige, Borac je na 22. mjestu sa tri boda iz tri meča, dok Italijani imaju bod više i trenutno su na 17. poziciji.

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