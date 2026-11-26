Francuskom glumcu Žeraru Depardjeu sudiće se za silovanje glumice u njegovoj kući u Parizu 2018. godine, rekla je njegov advokat Delfin Meje.

Izvor: YouTube/RTS - Radio Télévision Suisse/screenshot

Meje je izjavila agenciji AP da će se Depardje (77) suočiti sa suđenjem zbog jednog od dva navodna silovanja koja je prijavila glumica Šarlot Arnold.

Depardje je prije manje od dvije sedmice odustao od žalbe na presudu za seksualni napad u odvojenom slučaju.

Depardje, koji je negirao optužbe za silovanje, protivi se odluci istražnog sudije iz avgusta 2025. godine da ga pošalje na suđenje.

Apelacioni sud u Parizu potvrdio je danas odluku o održavanju suđenja u vezi sa jednim od dva navodna silovanja.

Glumica Šarlot Arnold prvi put je podnijela tužbu 2018. godine, kada je imala 22 godine.

Depardje je već pola vijeka jedna od najistaknutijih ličnosti francuske kinematografije.

(Srna)