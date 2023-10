Depardje se obratio javnosti: Nisam silovatelj i nasilnik, samo sam se šalio

Glumac Žerar Depardje uputio je otvoreno pismo uglednom francuskom listu u kojom negira jezive optužbe!

Ranije ove godine, mnoge je šokirala vijest da je slavnog francuskog glumca Žerara Depardjea,trinaest žena optužilo je za polno uznemiravanje.

Depardje (72) koji je stekao svoje ime u hitovima kao što su "Zelena karta" i "Posljednji metro" nakon optužbi za silovanje i seksualno uznemiravanjemlađe koleginice (22) suočio se sa novim optužbama. Trinaest novih žena pridružilo se navodnoj žrtvi silovanja, u optuživanju filmske zvijezde za seksualno neprikladno ponašanje.

Nove optužbe nadovezuju se na optužbu koju je protiv Depardjea iznijela francuska glumica Šarlot Arnould koja je izjavila da ju je glumac silovao u njegovoj vili u Parizu. Ona se 2021. odrekla zakonskog prava na anonimnost, u znak protesta zbog istrage koja suviše dugo traje, nakon što je Depardje optužen za silovanje i seksualni napad.

Postoji snimak Depardjeovog seksualnog odnosa sa Šarlot iz avgusta 2018. Glumac je rekao da je njihova veza bila sporazumna. U novom izvještaju Mediaparta navodi se sledeće: "Osim tužbe Šarlot Arnould, prikupili smo 13 iskaza žena koje kažu da su bile podvrgnute seksualno neprikladnom ponašanju ili ponudama slavnog glumca, različitog nivoa". Dodaje se da su se slične scene dešavale, a žene koje su tužile glumca rade kao šminkerke, glumice ili ostali članovi ekipe -

"Potvrđuju da im je stavljao ruku na zadnjicu, između nogu, na bedra i stomak, i da su bile izložene opscenim seksualnim prijedlozima, a ponekad i upornom stenjanju", navodi se.

Depardje je sada odlučio da kaže svoju stranu priče: "Nikada, nikada nisam zlostavljao ženu", napisao je u pismu koje je objavio Le Figaro. "Ne mogu više da dozvolim to što čujem, o onome što sam čuo o sebi u prethodnih par mjeseci. Mislio sam da me nije briga, ali zapravo mi je stalo. Ovo sve me pogađa, iscrpljuje me", napisao je i dodao, "da povrijedim ženu bilo bi isto kao da sam šutnuo majku u stomak".

Žerar je takođe dodao, da je žena koja ga optužuje "došla u njegovu sobu slobodnom voljom." Ipak, advokat navodne žrtve je izjavio da je ona skandalizovana njegovim otvorenim pismom i njegovim riječima.

"Često sam radio ono što se drugi ne usude da urade: pomjerao granice, uzdrmavao uvjerenja, pokazivao čudne navike na snimanju između dva pokušaja, dvije tenzije... da bi se smijali. Očito, nije svima bilo smiješno. Ako sam, vjerujući da živim intenzivno u sadašnjosti, povrijedio nekoga ili šokirao, to mi nije bila namjera, i molim vas da me izvinite što se ponašam kao dijete koje je željelo da se zabavi... u galeriji", prenosi BBC.

