Nije čudo što žene sa stilom obožavaju ove pantalone - udobne su, laskaju svakoj figuri i idealne su za različite prilike. Evo kako se najbolje kombinuju.

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Poslovna moda odavno ne podrazumijeva samo stroga odijela, uske pantalone i klasične košulje. Žene sve češće biraju komade u kojima mogu da provedu čitav dan, a da pritom izgledaju besprijekorno dotjerano.

Upravo zato pantalone sa faltama doživljavaju veliki povratak. Njihov prepoznatljiv kroj spaja eleganciju i udobnost, a zahvaljujući nešto opuštenijoj silueti, lako se prilagođavaju različitim stilovima.

Zašto su pantalone sa faltama toliko popularne?

Za razliku od uskih modela, pantalone sa faltama pružaju više prostora u predjelu kukova i butina, dok nabori na prednjem dijelu omogućavaju da materijal ljepše pada.

Modeli sa visokim strukom posebno su zahvalni jer mogu vizuelno da izduže noge i naglase struk, naročito kada se kombinuju sa košuljom ili bluzom uvučenom u pantalone.

Još jedna velika prednost jeste njihova praktičnost. Jedan kvalitetan par može da se nosi na posao, poslovni ručak, večeru ili u opuštenoj šetnji gradom.

Kako ih kombinovati da izgledate kao milion dolara?

Ako želite elegantan poslovni izgled, pantalone sa faltama kombinujte sa klasičnom bijelom košuljom, strukiranim sakoom i mokasinama.

Za moderniju varijantu odaberite širi sako, jednostavnu majicu i diskretan nakit. Ovakva kombinacija izgleda opušteno, ali i dalje veoma sofisticirano.

Tokom hladnijih dana pantalone sa faltama odlično se slažu sa tankim rolkama, pletenim džemperima i dugim kaputima. Posebno efektno izgledaju kada se kombinuju različite teksture, poput vunenih pantalona i mekanog pletiva.

U galeriji pogledajte i kako izgledaju moderne antilop pantalone:

Vidi opis Ove pantalone su omiljeni izbor žena sa stilom: Udobne su, elegantne i nose se u svakoj prilici moderne antilop pantalone moderne antilop pantalone moderne antilop pantalone moderne antilop pantalone moderne antilop pantalone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo / MyTheresa Br. slika: 5 5 / 5

Ove boje su najzahvalnije za jesen

Crna, siva i teget ostaju nepogrešiv izbor za poslovne kombinacije, ali ove jeseni posebnu pažnju zaslužuju i braon, bež i čokoladne nijanse.

Braon pantalone sa faltama uz krem džemper i kožni kaiš mogu da izgledaju izuzetno elegantno, dok sivi modeli odlično pristaju uz bijelu košulju i crne mokasine.

Ako volite minimalistički stil, birajte pantalone i gornji dio u sličnim tonovima. Monohromatske kombinacije mogu vizuelno da izduže siluetu i učine da cjelokupan izgled djeluje skladnije.

Koji model najbolje pristaje vašoj figuri?

Prilikom kupovine najvažnije je da obratite pažnju na položaj falti, širinu nogavica i dužinu pantalona.

Modeli sa visokim strukom i širokim nogavicama mogu da stvore efekat izdužene figure, dok pantalone ravnog kroja predstavljaju odličan izbor za žene koje vole klasičnu eleganciju.

Ako ste nižeg rasta, posebno vodite računa o dužini nogavica. Pantalone koje se završavaju tik iznad poda, uz odgovarajuću obuću, mogu vizuelno da produže noge.

Važno je i da falte lijepo padaju, bez pretjeranog zatezanja u predjelu kukova.

Izvor: Žena/Lepa i srećna