Nije čudo što žene sa stilom obožavaju ove pantalone - udobne su, laskaju svakoj figuri i idealne su za različite prilike. Evo kako se najbolje kombinuju.
Poslovna moda odavno ne podrazumijeva samo stroga odijela, uske pantalone i klasične košulje. Žene sve češće biraju komade u kojima mogu da provedu čitav dan, a da pritom izgledaju besprijekorno dotjerano.
Upravo zato pantalone sa faltama doživljavaju veliki povratak. Njihov prepoznatljiv kroj spaja eleganciju i udobnost, a zahvaljujući nešto opuštenijoj silueti, lako se prilagođavaju različitim stilovima.
Zašto su pantalone sa faltama toliko popularne?
Za razliku od uskih modela, pantalone sa faltama pružaju više prostora u predjelu kukova i butina, dok nabori na prednjem dijelu omogućavaju da materijal ljepše pada.
Modeli sa visokim strukom posebno su zahvalni jer mogu vizuelno da izduže noge i naglase struk, naročito kada se kombinuju sa košuljom ili bluzom uvučenom u pantalone.
Još jedna velika prednost jeste njihova praktičnost. Jedan kvalitetan par može da se nosi na posao, poslovni ručak, večeru ili u opuštenoj šetnji gradom.
Kako ih kombinovati da izgledate kao milion dolara?
Ako želite elegantan poslovni izgled, pantalone sa faltama kombinujte sa klasičnom bijelom košuljom, strukiranim sakoom i mokasinama.
Za moderniju varijantu odaberite širi sako, jednostavnu majicu i diskretan nakit. Ovakva kombinacija izgleda opušteno, ali i dalje veoma sofisticirano.
Tokom hladnijih dana pantalone sa faltama odlično se slažu sa tankim rolkama, pletenim džemperima i dugim kaputima. Posebno efektno izgledaju kada se kombinuju različite teksture, poput vunenih pantalona i mekanog pletiva.
U galeriji pogledajte i kako izgledaju moderne antilop pantalone:
Ove pantalone su omiljeni izbor žena sa stilom: Udobne su, elegantne i nose se u svakoj prilici
moderne antilop pantalone
moderne antilop pantalone
moderne antilop pantalone
moderne antilop pantalone
moderne antilop pantalone
Ove boje su najzahvalnije za jesen
Crna, siva i teget ostaju nepogrešiv izbor za poslovne kombinacije, ali ove jeseni posebnu pažnju zaslužuju i braon, bež i čokoladne nijanse.
Braon pantalone sa faltama uz krem džemper i kožni kaiš mogu da izgledaju izuzetno elegantno, dok sivi modeli odlično pristaju uz bijelu košulju i crne mokasine.
Ako volite minimalistički stil, birajte pantalone i gornji dio u sličnim tonovima. Monohromatske kombinacije mogu vizuelno da izduže siluetu i učine da cjelokupan izgled djeluje skladnije.
Koji model najbolje pristaje vašoj figuri?
Prilikom kupovine najvažnije je da obratite pažnju na položaj falti, širinu nogavica i dužinu pantalona.
Modeli sa visokim strukom i širokim nogavicama mogu da stvore efekat izdužene figure, dok pantalone ravnog kroja predstavljaju odličan izbor za žene koje vole klasičnu eleganciju.
Ako ste nižeg rasta, posebno vodite računa o dužini nogavica. Pantalone koje se završavaju tik iznad poda, uz odgovarajuću obuću, mogu vizuelno da produže noge.
Važno je i da falte lijepo padaju, bez pretjeranog zatezanja u predjelu kukova.
Izvor: Žena/Lepa i srećna