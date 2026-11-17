Siva i bordo savršeno se slažu u jesenjim i zimskim kombinacijama. Pogledajte kako da uklopite ove boje kroz kapute, džempere, odjela i modne detalje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Hladniji tonovi sive lijepo ističu bogatstvo bordo nijanse, dok bordo sivim kombinacijama daje karakter i vizuelnu dinamiku. Riječ je o spoju koji posebno lijepo dolazi do izražaja u jesenjoj garderobi, bilo da je riječ o svakodnevnim kombinacijama ili nešto elegantnijim izdanjima.

Ove dvije boje lako se uklapaju u različite stilove i odjevne komade. Sivi kaput uz bordo džemper, bordo suknja sa jednostavnim sivim džemperom ili sivi komplet uz torbu u tamnocrvenoj nijansi samo su neke od mogućnosti. Za suptilniji utisak dovoljan je bordo detalj - torba, cipele ili šal - dok će kombinacija većih površina obje boje stvoriti izražajniji modni utisak.

Kako da uklopite sivu i bordo u jesenjoj garderobi?

Posebno dobro funkcionišu različite teksture: mekana vuna, kašmir, koža i prevrnuta koža dodatno naglašavaju dubinu ovih nijansi i čine kombinaciju vizuelno zanimljivijom. Siva pritom pruža mirnu, neutralnu osnovu, a bordo unosi potrebnu dozu topline i živosti.

Upravo zato ovaj spoj može biti odličan izbor i za poslovnu garderobu - dovoljno je elegantan i odmjeren za kancelariju, a istovremeno nudi zanimljivu alternativu klasičnim odjelima i kombinacijama koje su možda već pomalo dosadile.

Bordo detalji daju novu dimenziju sivim odjevnim kombinacijama

Sivi sako i pantalone, na primjer, mogu dobiti sasvim novu dimenziju uz bordo košulju, džemper ili modne dodatke u toj nijansi. Ovaj ton crvene, odnosno duboka bordo boja, posebno je dobrodošao tokom zimskih mjeseci: na sivoj podlozi djeluje poput malog vizuelnog pojačanja, unosi energiju u kombinaciju i razbija monotoniju neutralnih tonova, piše Miss7.

(Mondo)