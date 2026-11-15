logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najmodernije bunde biće hit u 2027: Samo ove kombinacije odaju dobar stil, ostale su zastarjele i djeluju jeftino

Najmodernije bunde biće hit u 2027: Samo ove kombinacije odaju dobar stil, ostale su zastarjele i djeluju jeftino

Izvor Lepa i srećna
0

Bunde za zimu 2027. izgledaju skupocjeno i moderno pod uslovom da ih nosite u pažljivo sklopljenim kombinacijama.

Moderne bunde za zimu 2026. Izvor: Shutterstock

Krzno je davno prestalo da bude isključivo formalna zimska investicija koja se iz mraka garderobera izvlači jednom u nekoliko sezona. Bunda je danas dio savremenog stila: nosi se opušteno uz farmerke, stroge pantalone, midi suknje, finu trikotažu i bazične komade.

Ipak, sama činjenica da nosite krzno više nije garant dobrog stila. Granica između luksuznog, svedenog izgleda i onog koji vizuelno dodaje godine i odiše zastarjelom estetikom izuzetno je tanka. Upravo zato, pri odabiru bunde za ovu sezonu, fokusiramo se na siluetu, dužinu, teksturu i njenu ulogu u cjelokupnom garderoberu. Zaboravite na krute, predvidljive krojeve – moda 2027. godine slavi igru proporcija, mekše oblike i neočekivane spojeve.

Možda će vas zanimati

Dugačka bunda skoro do poda

Jedan od najefektnijih izbora za hladne dane jeste dugačka bunda koja vizuelno zatvara siluetu i predstavlja izuzetno moćnu vertikalnu liniju. Ovakav model najbolje funkcioniše u kontrastu sa jednostavnim, svedenim komadima – ravnim pantalonama, džinsom, tankim rolkama ili dugim suknjama. Ovde važi nepogrešivo modno pravilo: što je gornji odjevni komad upečatljiviji, sve ostalo mora da bude mirnije. Zaboravite na masivnu obuću, glomazne torbe i višak nakita u isto vrijeme, jer je bogata tekstura krzna "glavna tema".

Kratka i voluminozna bunda

Potpuna suprotnost dugim modelima jeste kratka bunda sa naglašenim volumenom. Ona daje zanimljivu igru proporcija i savršeno se uklapa uz široke pantalone, farmerke visokog struka i midi suknje. Upravo ovakve kombinacije su suprotnost formalnom, uštogljenom načinu nošenja krzna koji je totalno demode. Ovako možete da bundu nosite i svaki dan, a ne u nekim svečanim prilikama. Posebno su aktuelni modeli koji imaju blago opušten, nenametljiv pad, a ne strukirani i stegnuti.

Nisko šišano krzno za skuplji utisak

Ukoliko kupujete komad koji planirate da nosite godinama, okrenite se modelima sa kratkim, gustim i vizuelno besprijekornim vunastim slojem. Takozvani low-pile trend zamjenjuje previše čupave i glomazne teksture, donoseći znatno mirniju i elegantniju estetiku. Ovakva bunda se bez ikakvog napora uklapa u svakodnevne kombinacije i dozvoljava vam da je ponesete čak i uz najobičnije ravne farmerke i ravnu obuću – a upravo taj sudar stilova pravi modernu razliku.

Ovčija koža i "šerpa" krzno (shearling)

Meke teksture ostaju apsolutni imperativ zime. "Šerpa krzno"i dalje dominira, ali savremeni krojevi postaju fleksibilniji: zaboravite na krute forme, jer se sada nose mekše siluete, strukirani modeli, kraće krznene jakne i siluete sa blago naglašenim strukom. Idealni su za svaki dan, a izgledaju besprekorno kada se nose uz grublji teksas, pantalone od vunenog štofa i robusnije zimske čizme.

Ako su vam predimenzionirani modeli previše komotni ili nemaju formu, rješenje je u blagoj definiciji struka. Između staromodnog modela i modernog kroja postoji ključna razlika: pojas nikada ne treba da da bundi krutu, previše zategnutu formu. Ona treba da bude opuštena, blago drapirana, a ovaj kroj posebno dolazi do izražaja na dužim modelima.

Zagasite nijanse

Crna, bež, braon i grafit-siva ostaju neprikosnoveni klasici, ali ove sezone se nose i smeliji, tamni tonovi. Bordo, prigušena siva, zagasitozelena, tamna nijansa šljive ili bogata čokoladna boja unose sofisticiranost. Poenta nije u drečavim i agresivnim tonovima, već u prigušenim bojama koje mijenjaju nijansu pod različitim svjetlom – čokoladna menja riđastu nijansu, a zagasita šljiva ostavlja daleko luksuzniji utisak od vještačke ljubičaste.

Prošlo je vrijeme kada je bunda bila centralni i jedini element oko kojeg se gradi cijeli zimski autfit. Danas je tretiramo kao dio promišljene slojevitosti: ispod nje slobodno obucite klasičnu košulju, tanji džemper, sako ili prsluk, dok dole ostaju jednostavne pantalone ili džins. Upravo ta nonšalancija i spajanje luksuzne teksture sa baznim komadima briše granicu između "garderoba za izlazak" i svakodnevne elegancije.

Ukoliko ipak niste "tip" za bundu, ali želite da osjetite toplinu i mekoću krzna, odaberite neki detalj. Klasični kaputi, kožne jakne, dublerke i strogi sako-kaputi sa krznenim okovratnikom ili postavom rješavaju problem za sve one koji ne vole previše napadne i vizuelno teške odjevne komade.

Pogledajte kombinacije sa bundama u galeriji slika.

(MONDO/Lepa&srećna) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

bunda moda trendovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA