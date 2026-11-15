Najmodernije bunde biće hit u 2027: Samo ove kombinacije odaju dobar stil, ostale su zastarjele i djeluju jeftino

Bunde za zimu 2027. izgledaju skupocjeno i moderno pod uslovom da ih nosite u pažljivo sklopljenim kombinacijama.

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Krzno je davno prestalo da bude isključivo formalna zimska investicija koja se iz mraka garderobera izvlači jednom u nekoliko sezona. Bunda je danas dio savremenog stila: nosi se opušteno uz farmerke, stroge pantalone, midi suknje, finu trikotažu i bazične komade.

Ipak, sama činjenica da nosite krzno više nije garant dobrog stila. Granica između luksuznog, svedenog izgleda i onog koji vizuelno dodaje godine i odiše zastarjelom estetikom izuzetno je tanka. Upravo zato, pri odabiru bunde za ovu sezonu, fokusiramo se na siluetu, dužinu, teksturu i njenu ulogu u cjelokupnom garderoberu. Zaboravite na krute, predvidljive krojeve – moda 2027. godine slavi igru proporcija, mekše oblike i neočekivane spojeve.

Dugačka bunda skoro do poda

Jedan od najefektnijih izbora za hladne dane jeste dugačka bunda koja vizuelno zatvara siluetu i predstavlja izuzetno moćnu vertikalnu liniju. Ovakav model najbolje funkcioniše u kontrastu sa jednostavnim, svedenim komadima – ravnim pantalonama, džinsom, tankim rolkama ili dugim suknjama. Ovde važi nepogrešivo modno pravilo: što je gornji odjevni komad upečatljiviji, sve ostalo mora da bude mirnije. Zaboravite na masivnu obuću, glomazne torbe i višak nakita u isto vrijeme, jer je bogata tekstura krzna "glavna tema".

Kratka i voluminozna bunda

Potpuna suprotnost dugim modelima jeste kratka bunda sa naglašenim volumenom. Ona daje zanimljivu igru proporcija i savršeno se uklapa uz široke pantalone, farmerke visokog struka i midi suknje. Upravo ovakve kombinacije su suprotnost formalnom, uštogljenom načinu nošenja krzna koji je totalno demode. Ovako možete da bundu nosite i svaki dan, a ne u nekim svečanim prilikama. Posebno su aktuelni modeli koji imaju blago opušten, nenametljiv pad, a ne strukirani i stegnuti.

Nisko šišano krzno za skuplji utisak

Ukoliko kupujete komad koji planirate da nosite godinama, okrenite se modelima sa kratkim, gustim i vizuelno besprijekornim vunastim slojem. Takozvani low-pile trend zamjenjuje previše čupave i glomazne teksture, donoseći znatno mirniju i elegantniju estetiku. Ovakva bunda se bez ikakvog napora uklapa u svakodnevne kombinacije i dozvoljava vam da je ponesete čak i uz najobičnije ravne farmerke i ravnu obuću – a upravo taj sudar stilova pravi modernu razliku.

Ovčija koža i "šerpa" krzno (shearling)

Meke teksture ostaju apsolutni imperativ zime. "Šerpa krzno"i dalje dominira, ali savremeni krojevi postaju fleksibilniji: zaboravite na krute forme, jer se sada nose mekše siluete, strukirani modeli, kraće krznene jakne i siluete sa blago naglašenim strukom. Idealni su za svaki dan, a izgledaju besprekorno kada se nose uz grublji teksas, pantalone od vunenog štofa i robusnije zimske čizme.

Ako su vam predimenzionirani modeli previše komotni ili nemaju formu, rješenje je u blagoj definiciji struka. Između staromodnog modela i modernog kroja postoji ključna razlika: pojas nikada ne treba da da bundi krutu, previše zategnutu formu. Ona treba da bude opuštena, blago drapirana, a ovaj kroj posebno dolazi do izražaja na dužim modelima.

Zagasite nijanse

Crna, bež, braon i grafit-siva ostaju neprikosnoveni klasici, ali ove sezone se nose i smeliji, tamni tonovi. Bordo, prigušena siva, zagasitozelena, tamna nijansa šljive ili bogata čokoladna boja unose sofisticiranost. Poenta nije u drečavim i agresivnim tonovima, već u prigušenim bojama koje mijenjaju nijansu pod različitim svjetlom – čokoladna menja riđastu nijansu, a zagasita šljiva ostavlja daleko luksuzniji utisak od vještačke ljubičaste.

Prošlo je vrijeme kada je bunda bila centralni i jedini element oko kojeg se gradi cijeli zimski autfit. Danas je tretiramo kao dio promišljene slojevitosti: ispod nje slobodno obucite klasičnu košulju, tanji džemper, sako ili prsluk, dok dole ostaju jednostavne pantalone ili džins. Upravo ta nonšalancija i spajanje luksuzne teksture sa baznim komadima briše granicu između "garderoba za izlazak" i svakodnevne elegancije.

Ukoliko ipak niste "tip" za bundu, ali želite da osjetite toplinu i mekoću krzna, odaberite neki detalj. Klasični kaputi, kožne jakne, dublerke i strogi sako-kaputi sa krznenim okovratnikom ili postavom rješavaju problem za sve one koji ne vole previše napadne i vizuelno teške odjevne komade.

Pogledajte kombinacije sa bundama u galeriji slika.

Vidi opis Najmodernije bunde biće hit u 2027: Samo ove kombinacije odaju dobar stil, ostale su zastarjele i djeluju jeftino moderna bunda moderna bunda moderna bunda moderna bunda moderna bunda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock, Yam_photography Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO/Lepa&srećna)