Ovakvu bundu ne kupujte ni slučajno: Samo dunite u nju, vidjećete da li je kvalitet dobar ili loš

Vještačko krzno se vratilo u modu! Evo kako da izaberete bundu koja izgleda skupocjeno i kvalitetno.

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Sa prvim hladnijim danima, vještačko krzno se vraća na velika vrata. Ove sezone, međutim, u fokusu nisu masivne, glomazne bunde, već suptilniji i elegantniji detalji – kaputi sa krznenom obrubom, fuzzy manžetne i upečatljivi okovratnici. Iako se sintetičko krzno često posmatra kao pristupačnija i etička alternativa prirodnom, tanka je linija između bunde koja odiše luksuzom i one koji djeluje jeftino i neuredno.

Vrijeme kada je vještačko krzno pokušavalo da „glumi” prirodno davno prošlo. Danas je ono materijal za sebe, ali samo pod uslovom da izbjegnete nekvalitetnu izradu koja brzo dovodi do ućebavanja, proređivanja i neprijatnog plastičnog sjaja.

Da ne biste završili sa komadom koji izgleda kao dio kostima za maskenbal, obratite pažnju na četiri ključna znaka upozorenja.

1. Krzno je kruto, oštro ili pod prstima „krcka”

Najbrži način da procijenite kvalitet jeste test dodira. Kada pređete rukom preko materijala i blago ga protrljate, dobro krzno mora da ostane mekano i fluidno. Ako je materijal krut, bockav ili se pod prstima gužva, riječ je o lošim sintetičkim vlaknima koja će već poslije nekoliko nošenja izgubiti oblik i izgledati neuredno.

2. Vidi se osnova tkanine kada dunete u nju

Jedan od najsigurnijih pokazatelja jeftine izrade jeste gustina vlakana. Ukoliko blagim duvanjem u krzno lako ugledate mrežicu ili platno na kom vlakna stoje, taj komad zaobiđite. Niska gustina znači da će krzno brzo početi da opada, pa ćete već poslije jedne sezone imati vidljive prorijeđene zone. Kvalitetno vještačko krzno danas je toliko gusto da se osnova ni pod kojim uslovima ne smije vidjeti.

3. Postava je previše kruta ili klizava

Način na koji odjeća pada niz tijelo zavisi od postave. Pristupačniji komadi često imaju krutu, klizavu poliestersku postavu koja oduzima elastičnost i sprečava krzno da se prirodno nabira. Pored toga, takvi materijali su hladni na dodir, a šal ili kragna od krzna sa takvom postavom stalno klize sa ramena. Kvalitetni komadi koriste mekše, prijatnije postave od somota ili finog pamuka koje drže odjeću na mjestu i daju joj lijep, prirodan pad.

4. Materijal ima vještački, plastičan sjaj

Sjaj vještačkog krzna mora da bude umjeren i prirodan. Ako materijal reflektuje svjetlost poput plastične kesice ili, s druge strane, izgleda potpuno beživotno i mat, cjelokupan izgled gubi na prefinjenosti. Tražite komade sa diskretnim, satenskim odsjajem koji daje dubinu teksturi, a ne ravan, ravan plastični odsjaj koji izdaleka otkriva loš kvalitet.

(Mondo)