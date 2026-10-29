Savršena kancelarijska frizura za 5 minuta: Bićete super profesionalni i dotjerani

Izgledajte profesionalno i dotjerano na poslu uz frizure koje se lako prave!

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Kancelarijska moda odavno je prevazišla stroge, dosadne uniforme i svedene kostime, a isto važi i za frizurekoje prate taj trend. Kada vam je potrebno da izgledate uglađeno, profesionalno, ali sa stavom koji ne trpi kompromise, kosa podignuta u punđu nameće se kao nepogrešiv izbor.

Daleko od običnog rješenja za dane kada vam kosa nije svježe oprana, dobro stilizovana punđa nosi posebnu vrstu elegancije – onu koja istovremeno sugeriše autoritet i besprijekoran ukus.

U zavisnosti od toga kakvu poruku želite da pošaljete i koliko vremena imate pred polazak na posao, izbor se najčešće svodi na tri ključne varijante.

Niska zaglađena punđa

Kada želite da zračite smirenošću, svedenošću i onom skupom, tihom elegancijom, niska punđa pozicionirana tik uz potiljak nepogrešiv je izbor. Ona predstavlja ravnotežu između strogoće i gracioznosti. Uz pomoć malo preparata za zaglađivanje kose, razdjeljak po sredini i čvrsto zategnut čvor dobićete frizuru koja odlično stoji uz, recimo, strukirane sakoe s naglašenim ramenima i rolke.

Visoka punđa

Sa druge strane, kada znate da vas čeka težak dan prepun sastanaka i kada želite da zračite samopouzdanjem i nesumnjivom snagom, odgovor je visoka punđa. Ova frizura vizuelno izdužuje siluetu, otvara lice i unosi dozu odvažnosti u strogi poslovni ambijent.

Eklektična, ležerna teksturirana punđa

Treća opcija je takozvana messy chic ili teksturirana punđa. Pravi se labavije, uz nekoliko opuštenih pramenova koji navodno slučajno padaju oko lica. Uklapa se uz najrazličitiju garderobu.

(Lepa i srećna/Mondo)