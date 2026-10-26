Zaboravite na ispeglanu kosu: Francuska punđa je hit frizura koja vlada društvenim mrežama

Francuska punđa se vratila na velika vrata, a svaka žena može da je lako napravi kod kuće!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Modne i beauty trendseterke imaju novi hit - na profilima omiljenih influenserki sve je češća francuska punđa. Čuveni French twist se vraća u svojoj mnogo opuštenijoj, šarmantnijoj i savremenijoj verziji, a peglana kosa i zategnuta čvor punđa odlazi u privremeni zaborav.

Tajna njene popularnosti leži u savršenom balansu između nonšalantnosti i visoke elegancije. Francuska punđa odiše estetikom „tihog luksuza” (quiet luxury) koju su obožavale ikone starog Holivuda poput Brižit Bardo i Odri Hepbern. Danas nam ona dolazi kao spas u trenucima kada nemamo vremena za feniranje, a želimo da izgledamo kao da smo upravo sišle sa modne piste.

Ova frizura ne traži perfektno ravnu kosu. Naprotiv, savremeni French twist voli teksturu, blage talase i poneki neposlušni pramen koji ležerno uokviruje lice.

Moć jednog detalja: Viralna francuska igla

Osim same estetike, ono što je zapalilo društvene mreže jeste lakoća izrade. Dugi sati tapiranja i trošenje polovine bočice laka za kosu otišli su u prošlost.

Glavni heroj ovog trenda postala je francuska igla (French pin) – minimalistička ukosnica u obliku slova „U” ili elegantna štipaljka. Uz pomoć nje, svaka žena može za tačno 30 sekundi da uvije kosu u savršeni cilindar i učvrsti je jednim pokretom. Rezultat je frizura koja izgleda skupo, a pravi se bez ikakvog truda.

Kako da je napravite kod kuće za 1 minut?

1. Priprema za teksturu: Nanesite malo suvog šampona ili spreja sa morskom solju kako se kosa ne bi klizala i kako bi dobila na gustini.

2. Uvijanje: Svu kosu skupite rukama kao za rep, a zatim počnite da je čvrsto uvrćete.

3. Sakrivanje i fiksiranje: Kada dobijete elegantni valjak, krajeve kose jednostavno ugurajte unutar njega.

4. Magični potez: Uzmite svoju francusku iglu ili omiljenu šnalu, ubacite je sa gornje strane kroz uvrnutu kosu, provucite kroz centar i „zaključajte” je uz teme.

Na kraju možete i da izvučete dva tanka pramena pored lica i spremne ste za izlazak! Bilo da idete na opuštenu kafu u džinsu i bijeloj košulji, ili se spremate za večernji izlazak u elegantnoj haljini, francuska punđa je onaj modni detalj koji uvijek donosi dozu nepogrešivog šika. U galeriji pogledajte i ideje za kratku frizuru.

Vidi opis Zaboravite na ispeglanu kosu: Francuska punđa je hit frizura koja vlada društvenim mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / julia.kammerer Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / lydiafowler Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / xoshpresa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / timurbegichevstudio Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram mrswikie5 Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / anna__volegova Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram / curtinhobrasil Br. slika: 7 7 / 7

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