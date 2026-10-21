Frizeri mijenjaju pravilo za četvrtasto lice: Ove frizure ne skrivaju jaku vilicu, već je ističu

Imate četvrtasto lice i izraženu vilicu? Pogledajte koje frizure, bob, lob, šiške i slojevi mogu da istaknu ili vizuelno ublaže snažne crte lica.

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Nova frizura može potpuno da promijeni način na koji lice izgleda, ali savjet da treba "omekšati četvrtastu vilicu" često zvuči kao da snažne crte lica treba sakriti ili korigovati. Savremeni savjeti frizera nude drugačiji pristup: oblik lica može da bude polazna tačka, ali cilj nije skrivanje, već izbor dužine, linija i teksture koje odgovaraju kosi, stilu i vremenu koje želimo da izdvojimo za sređivanje frizure.

Kod četvrtastog oblika lica čelo, jagodice i vilica obično imaju sličnu širinu, dok je donja linija lica jasno definisana. Ipak, sama podjela prema obliku lica nije dovoljna za dobar izbor frizure.

Frizer će uzeti u obzir gustinu i prirodnu teksturu kose, visinu čela, liniju rasta kose i svakodnevnu rutinu. Zato isti način šišanja neće izgledati isto na ravnoj, talasastoj i kovrdžavoj kosi, čak ni kada dvije osobe imaju sličan oblik lica.

Frizure koje vizuelno ublažavaju četvrtaste crte

Ako želite da oštrije linije lica vizuelno djeluju blaže, dobar izbor mogu da budu pramenovi koji uokviruju lice, zavjesa-šiške i duži bob koji pada ispod vilice.

Pokret oko jagodica i dužina koja se završava bliže ključnim kostima usmjeravaju pogled naniže i daju frizuri mekši izgled. Razbarušeni bob, teksturisani lob i duži shag mogu da daju sličan efekat, bez potrebe da kosa bude savršeno isfenirana.

Ovakve frizure posebno odgovaraju onima koji žele da zadrže prirodno kretanje kose, a da istovremeno dobiju mekše linije oko lica.

Zavesa šiške

Izvor: Instagram / marl1nask

Ne morate da sakrivate izraženu vilicu

Sa druge strane, jaka i izražena vilica može namjerno da bude naglašena. Precizan ravni bob ili kratki modni kroj ne pokušavaju da "isprave" geometriju lica, već je pretvaraju u njegov glavni adut.

To je važna promjena u beauty savjetima. Ne postoji pravilo prema kom svaka frizura mora da stvara iluziju ovalnog lica. Dobar način šišanja može da prati prirodne crte i da izgleda savremeno upravo zato što ih ne skriva.

Četvrtasto lice zato nije nešto što treba korigovati po svaku cijenu. Izražene jagodice i vilica mogu da daju licu upečatljiv i moderan izgled, posebno kada se frizura prilagodi njegovim prirodnim proporcijama.

Bob frizura za četvrtasto lice

Izvor: ShotPrime Studio/Shutterstock

Kako da izaberete najbolju frizuru za četvrtasto lice?

Najkorisnije pitanje prije šišanja zato nije samo "koja frizura odgovara mom obliku lica", već "šta želim da naglasim i koliko vremena imam za sređivanje kose?"

Fotografije željene dužine, oblika i teksture mogu da pomognu u razgovoru sa frizerom, ali konačan izbor treba prilagoditi stvarnoj kosi.

Oblik lica daje smjernice, ali prirodna tekstura kose, praktičnost i lični ukus donose konačnu odluku. Najbolja frizura nije ona koja skriva određenu crtu, već ona zbog koje se osjećate dobro i koja se uklapa u vaš svakodnevni stil, pišu Vjesti.

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(Lepa i srećna/Mondo)