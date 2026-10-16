Ova frizura podmlađuje lice poslije 60. godine: Gotova je za 15 minuta, a frizeri je obožavaju

Frizura „kapa“ ponovo je u trendu, a posebno lijepo može da pristaje ženama poslije 60. godine. Pogledajte moderne verzije koje daju kosi volumen i osvježavaju lice.

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Postoje frizure koje se pojave kao trend i brzo nestanu, ali i one koje godinama ostaju popularne jer dobro pristaju različitim generacijama i oblicima lica. Jedna od njih je i frizura poznata kao "kapa", koja se tokom 2026. godine ponovo izdvojila kao jedan od traženijih izbora u frizerskim salonima.

Za razliku od verzije koja je bila popularna tokom devedesetih, današnja frizura "kapa" izgleda mekše, prirodnije i modernije. Karakterišu je blag volumen, uredne linije i prirodan pad kose, a upravo takav oblik može vizuelno da osvježi lice. Zato je frizeri često preporučuju i ženama starijim od 60 godina.

Zašto frizura "kapa" podmlađuje lice?

Sa godinama se prirodno mijenjaju konture lica. Oval može da postane manje izražen, donji deo lica može da djeluje nešto teže, dok vrat i linija vilice postepeno gube raniju definiciju.

Dobro oblikovana frizura "kapa" može vizuelno da ublaži ove promjene jer stvara volumen na gornjem dijelu glave, uravnotežuje proporcije lica i usmjerava pažnju ka kosi, umesto ka donjem dijelu lica i vilici.

Zbog toga lice može da djeluje svježije i odmornije, crte mogu da budu mekše, a cjelokupan izgled mlađi i savremeniji.

Kome najbolje pristaje frizura "kapa"?

Ova frizura spada među svestranije kratke frizure, a posebno lijepo može da izgleda na ženama sa ovalnim ili okruglim oblikom lica. Blaga asimetrija dodatno može da uravnoteži crte, pa je zanimljiv izbor i za žene kojima je oval lica sa godinama postao manje izražen.

Posebno može da odgovara ženama sa tankom ili rijeđom kosom. Slojevito šišanje može da stvori utisak veće gustine i volumena, zbog čega je ova frizura čest izbor kada kosa više nema punoću koju je nekada imala.

Dobro izgleda na plavoj, smeđoj i tamnoj kosi, ali i na ženama koje su odlučile da ponosno nose svoju prirodnu sijedu kosu.

Tri moderne verzije frizure „kapa“

Klasična "kapa"

Ovo je bezvremenska verzija koju karakterišu nježno zaobljene linije, uredno oblikovan potiljak i šiške koje mogu da budu ravne ili začešljane na stranu. Uši su djelimično prekrivene, dok cijela frizura djeluje elegantno i sofisticirano.

Zahvaljujući jednostavnom obliku, lako se uklapa i uz poslovni stil i uz opuštene svakodnevne kombinacije. Dobar je izbor za žene koje žele kratku frizuru koja izgleda uredno bez mnogo stilizovanja.

Kratka i dinamična "kapa"

Kod ove verzije volumen je izraženiji na vrhu glave, dok je potiljak znatno kraći. Takav oblik frizuri daje moderniji i energičniji izgled.

Osim što izgleda uredno i efektno, ova varijanta je relativno jednostavna za održavanje. Zato je često biraju žene koje žele praktičnu kratku frizuru i ne žele da provode mnogo vremena pred ogledalom.

Kris Džener

Izvor: Printscreen/Instagram/KrisJenner

"Kapa" sa elementima boba

Za žene koje nisu spremne za izrazito kratku kosu, zanimljiv izbor može da bude kombinacija frizure „kapa“ i boba. Ovu verziju karakterišu mekše linije, nešto duži potiljak i više mogućnosti za stilizovanje.

Kosa može da se nosi iza ušiju ili tako da čelo ostane potpuno otvoreno. Ovaj stil predstavlja dobar balans između kratke i poluduge frizure, pa je pogodan za one koje žele promjenu, ali još ne žele da se odreknu veće dužine kose.

Kris Džener godinama vjerna kratkoj kosi

Kris Džener je godinama prepoznatljiva upravo po kratkoj, voluminoznoj frizuri, koja je postala jedan od njenih zaštitnih znakova.

Iako je tokom godina povremeno eksperimentisala sa bob frizurom, perikama i svetlijim nijansama, decenijama je ostala verna kratkoj, tamnoj piksi frizuri, koja je gotovo postala sinonim za njen prepoznatljiv izgled.

Njena frizura, sa naglašenim volumenom na vrhu glave, kraćim potiljkom i mekim šiškama, u mnogo čemu podsjeća na modernu verziju frizure "kapa". Zbog toga može da posluži kao dobar primjer kako kratka i pravilno oblikovana frizura može da izgleda elegantno, moderno i bezvremenski, piše SlobodnaDalmacija.

(Mondo)