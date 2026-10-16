Kupujete zimski kaput? Jedan detalj otkriva da li će vas zaista grijati ili ćete se smrzavati

Kaput može da izgleda debelo, mekano i luksuzno, a da vas ipak ne štiti dovoljno od hladnoće. Pre kupovine obratite pažnju na sastav materijala.

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Izbor zimskog kaputa mnogima se svodi na nekoliko stvari: da lijepo stoji, da se uklapa uz ostatak garderobe i da bude dovoljno topao za hladne dane. Međutim, ono što na prvi pogled djeluje kao najbolji izbor ne mora nužno da bude i najpraktičnije rješenje za zimu. Pojedini kaputi djeluju veoma debelo i imaju mekanu, vunastu površinu, ali se tek nakon nekoliko nošenja pokaže da nisu dovoljno topli, da se materijal brzo ućeba ili da odjeća izgubi prvobitni oblik.

Razlog se često krije u sastavu tkanine. Naime, kaput koji izgleda kao da je napravljen od vune ne mora da sadrži značajnu količinu ovog prirodnog vlakna. Zbog toga, prije nego što se odlučite za model koji vam se dopada, vrijedi da pogledate etiketu i provjerite od čega je zapravo napravljen.

Zašto debeli kaputi nisu uvijek i najtopliji?

Prvi utisak može da zavara, posebno kada je riječ o kaputima od sintetičkih materijala koji na dodir podsjećaju na vunu. Takvi modeli mogu da budu veoma mekani, krupnog tkanja i vizuelno glomazni, ali njihova debljina sama po sebi ne govori koliko će dobro da zadržavaju toplotu.

Kod kaputa je važna kombinacija nekoliko faktora:

vrste vlakana,

gustine tkanja,

debljine materijala,

postave i

načina na koji je odjeća skrojena.

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Čvršće i gušće tkanje može bolje da spriječi prolazak hladnog vazduha, dok odgovarajuća postava doprinosi udobnosti i zadržavanju toplote. Vuna je posebno cijenjena u zimskim odjevnim komadima jer njena prirodna struktura pomaže u zadržavanju vazduha i regulisanju vlage. Zbog toga kvalitetan vuneni kaput može da bude odličan izbor za hladnije dane. Ipak, ni svaki vuneni kaput nije automatski topao. Mnogo zavisi od debljine i gustine tkanine, kroja i ukupne konstrukcije.

S druge strane, to ne znači da su svi sintetički kaputi loši. Dobro izrađen kaput od poliestera, naročito ako ima odgovarajuću izolaciju i postavu, može sasvim dobro da posluži tokom zime. Problem nastaje kada se od tankog sintetičkog materijala očekuje da pruži istu zaštitu kao kvalitetna, gusta vunena tkanina.

Kako da prepoznate kvalitetan kaput na osnovu etikete?

Najvažniji korak je da provjerite sastav materijala. Nemojte da se oslanjate samo na opis proizvoda, naziv modela ili njegov izgled, već potražite procente vlakana od kojih je kaput napravljen.

Ako na etiketi piše da kaput sadrži 70 odsto vune i 30 odsto poliestera, to znači da je vuna dominantno vlakno, dok poliester može da doprinese čvrstini, postojanosti oblika i jednostavnijem održavanju. Takva mješavina može da bude dobar izbor za zimu, pod uslovom da su i tkanina i izrada kvalitetni.

Kaputi sa visokim udjelom vune uglavnom su vrijedni razmatranja ako tražite klasičan model za hladne dane. Ne morate, međutim, da insistirate na tome da kaput bude napravljen isključivo od vune. Dobro odabrana mješavina prirodnih i sintetičkih vlakana može da ponudi dobar odnos toplote, izdržljivosti i cijene.

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Posebno obratite pažnju na akril. Ovo sintetičko vlakno često se koristi kao povoljnija alternativa vuni, a može da pruži mekanu teksturu i izgled koji podsjeća na prirodni materijal. Ipak, pojedini akrilni materijali skloniji su stvaranju sitnih grudvica na površini, odnosno ućebavanju, zbog čega kaput može relativno brzo da izgleda pohabano. Važno je, ipak, da ne procjenjujete kvalitet samo na osnovu jednog vlakna. Poliester nije automatski znak lošeg kvaliteta, kao što ni visok procenat vune nije garancija da je svaki kaput dobro napravljen. Presudni su i kvalitet same tkanine i način izrade.

Kako da provjerite da li će kaput brzo da se ućeba?

Ako želite da kaput izgleda lijepo i nakon više mjeseci nošenja, obratite pažnju na površinu materijala. Pretjerano paperjasta i rastresita tkanina može da bude podložnija stvaranju grudvica, naročito na mjestima gdje se materijal stalno tare. Najviše pažnje posvetite predjelu ispod pazuha, rukavima, bočnim stranama i dijelovima preko kojih prelaze ručke torbe. To su mjesta na kojima se habanje često prvo primjećuje.

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Provjerite i kako se materijal ponaša kada ga blago pritisnete prstima. Da li djeluje čvrsto i kompaktno ili je izrazito tanak i rastresit? Da li se površina odmah vraća u prvobitni oblik ili ostaju vidljivi tragovi gužvanja? Ovakve provjere nisu pouzdan test kvaliteta, ali mogu da vam pomognu da uočite očigledne nedostatke. Obratite pažnju i na šavove, dugmad i postavu. Ako su šavovi neravni, konci vire, dugmad djeluju labavo ili se postava zateže kada zakopčate kaput, to mogu biti znaci slabije izrade.

Zašto je postava važna koliko i spoljašnji materijal?

Kada birate zimski kaput, nemojte da zanemarite ono što se nalazi ispod spoljašnje tkanine. Postava utiče na to kako kaput pada, koliko je udoban za nošenje i koliko lako možete da ga obučete preko džempera.

Kod nekih modela postava je samo tanak, gladak sloj, dok drugi imaju dodatnu izolaciju koja može značajno da doprinese toploti. Zato je važno da znate šta zapravo kupujete: klasičan vuneni kaput koji je namijenjen nošenju preko toplih slojeva ili model sa dodatnom izolacijom za hladnije vrijeme.

Dužina takođe pravi razliku. Kaput koji prekriva kukove i veći dio butina pruža veću pokrivenost od kratkog modela, što može da bude praktično tokom zimskih šetnji i čekanja prevoza. Visoka kragna, dobro postavljeni rukavi i kopčanje koje ne ostavlja velike otvore takođe mogu da pomognu u zaštiti od hladnog vazduha.

(MONDO)