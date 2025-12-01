Koji kaput najbolje pristaje vašoj figuri: Vodič kroz modele za sve tipove tijela

Odaberite kaput koji ističe vaše obline i naglašava siluetu! Bilo da imate manje poprsje, širi struk, atletski tip tijela ili šire bokove, pravi kroj kaputa može da transformiše vaš izgled i učini da zimski stajling izgleda besprijekorno.

Izvor: Shutterstock

Kaput s pojasom i V-linijom idealan je za veće poprsje i širi struk – naglasite ženstvenu siluetu!

s pojasom i V-linijom idealan je za veće poprsje i širi struk – naglasite ženstvenu siluetu! Šire bokove najbolje prikrivaju modeli s naramenicama ili A-linijom.

Atletski tip tijela voli oversajz kapute. a moderni pufnasti i teddy modeli daju karakter i dinamiku.

Bez obzira na to da li imate šire bokove, bujnije grudi ili ste atletske građe, i za vas postoji savršen kaput koji će najbolje pristajati vašoj silueti.

Kaputkoji dobro stoji zaokružuje svaki stajling. Ali pri izboru pravog modela lako je pogriješiti, i onda ovaj must-have komad za jesen i zimu može učiniti da vaša figura ne izgleda baš najbolje. Otkrivamo koji model vam najviše pristaje.

Za manje poprsje je trenč kaput

Ako želite da vizuelno prikrijete manje poprsje, pravi izbor je klasik među kaputima, trenč kaput. Zahvaljujući rever kragni i dvorednom kopčanju, pažnja se vješto skreće sa grudi.

Slobodno ponesite tašnu s kratkim drškama koja stoji u nivou grudi.

kaput

Izvor: Shutterstock

Za veće poprsje ili širi struk – kaput s pojasom

Kaputi u stilu bade-mantila sa blagom V-linijom vizuelno izdužuju figuru i lijepo prikrivaju veće poprsje. Njihov jednostavan kroj sa ugrađenim pojasom dodatno naglašava siluetu, dok pojas u struku stvara efekat vitkije i ženstvenije linije tijela.

Dame sa velikim grudima treba da nose tašnu u ruci ili na dužem kaišu, nikako u liniji grudi.

Šire bokove najbolje prikrivaju kaputi s naramenicama ili A kroja

Da bi figura izgledala skladno, važno je da se gornji i donji dio tijela uravnoteže. Kaputi s naramenicama vizuelno izravnavaju proporcije tako što pažnju preusmjeravaju na gornji dio tijela i time prikrivaju šire bokove. Ako vam naramenice djeluju previše „osamdesete“, možete da se odlučite za ženstvenu A-liniju, čiji blago raširen kroj vješto sakriva sve male nesavršenosti.

Dame sa širokim bokovima treba da akcenat stave na gornji dio i lice – upečatljivi detalji su idealni.

moderan kaput

Izvor: Shutterstock

Atletska figura voli oversajz kapute

Za atletske tipove tijela idealni su kaputi u oversajz stilu. Pufnasti ili teddy modeli dolaze u ovom modernom kroju i upečatljivo naglašavaju figuru, dajući joj stav i karakter.

Višeslojna tašna daje dinamiku figuri koja je zbog ravne građe često manje naglašena.

Obratite pažnju i na dužinu kaputa! Greške se ne prave samo u izboru kroja, već i u dužini. Visokim ženama bolje pristaju duži kaputi, dok kraći modeli vizuelno izdužuju nižu figuru i čine je proporcionalnijom.

(Blic/Lepa&Srećna)