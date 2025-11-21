logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Retro print džempera ponovo je u modi: Evo kako možete da ga nosite sa stilom

Retro print džempera ponovo je u modi: Evo kako možete da ga nosite sa stilom

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Retro print džempera se vraća u modu! Saznajte kako da ga nosite sa stilom i osvježite svoje zimske kombinacije.

Retro print džempera se vraća u modu Izvor: LightField Studios/Shutterstock

Sumirano: 

  • Argyle print, sa karakterističnim rombovima i tankim linijama, ponovo osvaja ulice kroz džempere, kardigane, prsluke i rolke, spajajući sofisticiranost i dinamiku.
  • Tradicionalno škotski simbol prestiža, danas je modernizovan i univerzalan, pogodan za layering, kombinovanje sa kaputima ili blejzerima, kao i za neutralne ili kontrastne boje.
  • Idealno za sve prilike, od radnog okruženja do večernjih izlazaka, argyle print daje instant šik efekat i pokazuje kako klasik može biti moderan.

U moru staro-novih trendova, jedan print se posebno izdvojio. Viđen na revijama u Parizu i Milanu, argyle print sada osvajа i ulice, naročito kroz pletene džempere, kardigane, prsluke i rolke. Karakteristični rombovi, presječeni tankim linijama, ne samo da izgledaju sofisticirano, već unose i dinamiku u svaki outfit.

Istorija argyle printa vodi nas u 17. vijek u Škotsku. Tradicionalno je bio simbol prestiža i klanskog identiteta, a danas je njegova primjena u modi potpuno modernizovana – izgleda profinjeno, urbano i nenametljivo elitistički, bez pretjerane konzervativnosti.

Kako nositi argyle danas?

  • Layering: Pleteni džemper preko košulje sa okovratnikom daje savršenu kombinaciju klasičnog i casual stila.
  • Sa kaputom ili blejzerom: Džemper ili kardigan sa argyle printom podiže jednostavan outfit, čineći ga sofisticiranim i elegantnim.
  • Igra boja: Neutralne nijanse (bež, siva, karamel) djeluju smireno i profesionalno, dok kombinacije jarkih boja ili kontrastnih rombova unose energiju i razigranost.
  • Aksesoari i donji dijelovi: Pleteni prsluci ili kardigani mogu se kombinovati sa klasičnim pantalonama, mini suknjama ili čak kožnim komadima za moderniji izgled.

Argyle print je idealan za sve prilike – od radnog okruženja, preko kafe sa prijateljima, pa sve do večernjih izlazaka.

Pogledajte kako neke dame nose Argyle print:

Njegova univerzalnost i elegancija čine ga jednim od onih vintage trendova koji nikada ne izlaze iz mode, a ove zime posebno naglašava toplinu i luksuznost pletenih komada.

Za sve modne entuzijaste koji žele da unesu dašak tradicije u savremeni stil, argyle print je pravi izbor. Bilo da preferirate diskretne neutralne tonove ili smjelije kombinacije boja, ovaj print daje instant šik efekat i pokazuje da klasik može biti moderniji nego ikada, piše City magazine.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda stil zima

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA