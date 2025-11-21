Retro print džempera ponovo je u modi: Evo kako možete da ga nosite sa stilom

Retro print džempera se vraća u modu! Saznajte kako da ga nosite sa stilom i osvježite svoje zimske kombinacije.

Izvor: LightField Studios/Shutterstock

Sumirano:

Argyle print, sa karakterističnim rombovima i tankim linijama, ponovo osvaja ulice kroz džempere, kardigane, prsluke i rolke, spajajući sofisticiranost i dinamiku.

Tradicionalno škotski simbol prestiža, danas je modernizovan i univerzalan, pogodan za layering, kombinovanje sa kaputima ili blejzerima, kao i za neutralne ili kontrastne boje.

Idealno za sve prilike, od radnog okruženja do večernjih izlazaka, argyle print daje instant šik efekat i pokazuje kako klasik može biti moderan.

U moru staro-novih trendova, jedan print se posebno izdvojio. Viđen na revijama u Parizu i Milanu, argyle print sada osvajа i ulice, naročito kroz pletene džempere, kardigane, prsluke i rolke. Karakteristični rombovi, presječeni tankim linijama, ne samo da izgledaju sofisticirano, već unose i dinamiku u svaki outfit.

Istorija argyle printa vodi nas u 17. vijek u Škotsku. Tradicionalno je bio simbol prestiža i klanskog identiteta, a danas je njegova primjena u modi potpuno modernizovana – izgleda profinjeno, urbano i nenametljivo elitistički, bez pretjerane konzervativnosti.

Kako nositi argyle danas?

Layering: Pleteni džemper preko košulje sa okovratnikom daje savršenu kombinaciju klasičnog i casual stila.

Pleteni džemper preko košulje sa okovratnikom daje savršenu kombinaciju klasičnog i casual stila. Sa kaputom ili blejzerom: Džemper ili kardigan sa argyle printom podiže jednostavan outfit, čineći ga sofisticiranim i elegantnim.

Džemper ili kardigan sa argyle printom podiže jednostavan outfit, čineći ga sofisticiranim i elegantnim. Igra boja: Neutralne nijanse (bež, siva, karamel) djeluju smireno i profesionalno, dok kombinacije jarkih boja ili kontrastnih rombova unose energiju i razigranost.

Neutralne nijanse (bež, siva, karamel) djeluju smireno i profesionalno, dok kombinacije jarkih boja ili kontrastnih rombova unose energiju i razigranost. Aksesoari i donji dijelovi: Pleteni prsluci ili kardigani mogu se kombinovati sa klasičnim pantalonama, mini suknjama ili čak kožnim komadima za moderniji izgled.

Argyle print je idealan za sve prilike – od radnog okruženja, preko kafe sa prijateljima, pa sve do večernjih izlazaka.

Pogledajte kako neke dame nose Argyle print:

Vidi opis Retro print džempera ponovo je u modi: Evo kako možete da ga nosite sa stilom Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moeran džemper sa romboidima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoran Jesic/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: wavebreakmedia/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Utoimage/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AnnaStills/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Cristina RasoBoluda/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Christo/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Njegova univerzalnost i elegancija čine ga jednim od onih vintage trendova koji nikada ne izlaze iz mode, a ove zime posebno naglašava toplinu i luksuznost pletenih komada.

Za sve modne entuzijaste koji žele da unesu dašak tradicije u savremeni stil, argyle print je pravi izbor. Bilo da preferirate diskretne neutralne tonove ili smjelije kombinacije boja, ovaj print daje instant šik efekat i pokazuje da klasik može biti moderniji nego ikada, piše City magazine.

(Lepa i srećna/Mondo)