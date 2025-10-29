Animal print se vraća u modu: Da ne biste izgledale kičasto, postoji jedno pravilo

Animal print je ponovo u trendu! Saznajte kako da nosite leopard, zmijski ili zebrasti print tako da izgledate sofisticirano i moderno, bez trunke kiča.

Animal print ponovo je osvojio modne piste i ormare i ove jeseni, potvrđujući da nisu prolazan trend već klasičan detalj koji se može nositi iz sezone u sezonu. Bilo da izaberete diskretan detalj ili upečatljiv komad, ključ sofisticiranog izgleda leži u mjeri i pravilnom kombinovanju.

Modni stručnjaci leopard print smatraju gotovo neutralnim jer se lako uklapa u razne stilove. Tajna je u tome da pustite da uzorak bude glavna zvijezda vašeg autfita, dok ostatak kombinacije ostane jednostavan i smiren - tako postižete efekat luksuza, a ne kiča.

Pravilo "jednog dominantnog komada"

Najlakši način da izgledate moderno, a ne previše upadljivo, jeste da izaberete samo jedan komad sa animal printom. To može biti kaput, suknja ili pantalone, dok ostatak autfita treba da bude u neutralnim tonovima: crnoj, braon, bež, maslinasto zelenoj ili sivoj.

Na primjer, suknja sa leopard printom izgleda prefinjeno uz crni džemper i visoke čizme, dok kaput sa animal printom može podići i najjednostavniji spoj farmerki i bijele majice.

Ako niste spremni za "divlji" izgled

Za one koji se tek upoznaju sa ovim trendom - modni detalji su pravi izbor. Torbica sa krokodilskim dezenom, mokasine sa zmijskim printom ili remen sa leopard šarom odmah dodaju karakter kombinaciji, bez pretjerivanja, piše Diva.

Torba sa leopard šarama

Boje koje savršeno idu uz animal print

Neutralne boje su uvijek sigurna opcija, ali kombinacija animal printa i jarkih tonova može izgledati izuzetno efektno. Crvena, smaragdno zelena ili tamnoljubičasta savršeno naglašavaju divlju notu, dok izgled i dalje ostaje elegantan.

Zamislite leopard suknju i crveni kaput – moćan spoj koji privlači poglede.

Kako da ne pretjerate

Izbjegavajte kombinovanje više različitih životinjskih uzoraka u jednom autfitu. Ipak, leopard print može izgledati sjajno uz pruge ili tačkice, samo ako ostanete u istoj paleti boja (crna, bijela, braon). Takođe, kombinovanje različitih materijala kao što su svile, trapera i kože daje moderan, slojevit efekat.

Leopard print na kaputu i naočarima

Savjet za kraj

Da bi animal print izgledao luksuzno, birajte jednostavne krojeve i kvalitetne materijale poput svile, viskoze ili pamuka. Previše detalja i sintetičke tkanine mogu izgledati jeftino. I zapamtite, nosite ovakav print na dijelu tijela koji želite da istaknete i uz dozu samopouzdanja, jer je to najvažniji modni dodatak.

