Za stil koji se pamti: Top modne kombinacije za jesen

Jednostavne modne kombinacije koje ostavljaju jak efekat!

Izvor: Shutterstock, Street style photo

Jesen je pravo vrijeme da se poigrate slojevima, teksturama i toplim tonovima, a ako vas često muči pitanje - "šta da obučem", na pravom ste mjestu!

Inspiraciju možete pronaći u kombinacijama koje nose modne blogerke – spoj praktičnog i glamuroznog, uz detalje koji privlače pažnju. Ove sezone u fokusu su imitacija kože, teksas, pliš i velur, a sve u bojama koje odražavaju duh jeseni.

Braon suknja od imitacije prevrnute kože u paru sa oversajz džemperom rolkom. Uz crne špicaste čizme i bordo tašnu, dobijate kombinaciju koja je istovremeno udobna i sofisticirana.

Duga teksas suknja ne izlazi iz mode – nosite je sa džemperom sa modernom aplikacijom i štepanom jaknom. Tašna i obuća u raspar bojama, braon i crna, daju neočekivani kontrast.

Crni mantil od vještačke kože sa čvrsto vezanim kaišem na struku naglašava siluetu. Dodajte kontrastnu teksturu mekog šala od imitacije krzna i dobićete kombinaciju koja odiše urbanim šikom.

U jesenjem garderoberu tašna je nezaobilazan detalj. U trendu su modeli „ist vest“ i varijacije torbe „za kuglanje“, mada ni čuvena „polin“ ne gubi na popularnosti. Svaka od njih donosi dašak retro glamura, ali su i praktične jer se nosi od jutra do večeri.

Ove jeseni posebno se ističe velur. Nekada rezervisan za sportske jakne, danas se vraća u obliku elegantnih suknji, haljina i mantila. Njegova meka tekstura i bogat izgled savršeno se uklapaju u jesenje tonove, a blogerke ga rado kombinuju sa kožom i teksasom. Velur daje toplinu i luksuzan osjećaj, čak i kada je dio sasvim pristupačne kombinacije.