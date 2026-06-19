Kako se pravilno čuvaju kaputi i jakne tokom ljeta: Efikasna zaštita od moljaca, prljavštine i propadanja

Uz poštovanje nekoliko pravila, vaša jesenja i zimska odjeća na jesen će biti potpuno očuvana i spremna za ponovno nošenje.

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Očistite i ispraznite kapute prije odlaganja kako biste spriječili pojavu moljaca i oštećenje materijala.

Nemojte ih čuvati u plastičnim kesama.

Izbjegavajte vakuum vreće za vunu i krzno jer jak pritisak trajno uništava strukturu prirodnih vlakana.

Lijepo vrijeme je stiglo, jakne i kapute smo rado zamijenili tankim džemperima i bluzama, ali sada je pravi trenutak da se pravilno pobrinemo za omiljene jesenje i zimske komade.



Pravilno održavanje kaputa i jakni tokom ljeta sprečava pojavu moljaca, vlage i gubljenje oblika, a ovo su najvažniji koraci u pravilnom skladištenju:

Temeljno čišćenje

Prije pakovanja obavezno ispraznite sve džepove, očetkajte materijal (važi za kapute) i uklonite fleke.

Jakne možete oprati u mašini za pranje veša, a kapute odnijeti na hemijsko čišćenje. Fleke, tjelesna ulja i ostaci hrane privlače moljce, a tokom vremena mogu da oksidiraju i trajno oštete tkaninu.

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Provjetravanje

Ostavite jakne i kapute 24-48 sati na dobro provjetrenom mjestu (dalje od direktnog sunca) kako bi izvjetrili mirisi i izašla zarobljena vlaga.

Ispraznite džepove

Teški predmeti u džepovima rastežu materijal i trajno deformišu kroj i oblik kaputa.

Kačenje i pakovanje

Koristite odgovarajuće vješalice: Zamijenite tanke žičane vješalice širokim, anatomskim drvenim ili tapaciranim vješalicama koje čuvaju strukturu ramena.

Izbjegavajte vakuum vreće (za prirodne materijale): Vakuum vreće su odlične za perjane i sintetičke pufhaste jakne, ali ih izbjegavajte za vunu, kašmir i krzno. Jak pritisak drobi prirodna vlakna i uništava formu kaputa.

Napravite razmak: Nemojte pretrpavati ormar. Ostavite nekoliko centimetara razmaka između okačenih stvari kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

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Zaštita od štetočina i vlage

Izaberite hladno, tamno i suvo mjesto: Izbjegavajte vrele tavane ili vlažne podruma. Klasičan plakar ili ventilisan garderober su idealan izbor.

Zaboravite na najlonske zaštitne kese

Nikada ne ostavljajte odjeću u plastičnim kesama iz hemijskog čišćenja. One zadržavaju vlagu, što dovodi do stvaranja buđi. Koristite pamučne ili platnene navlake.

Koristite prirodne repelente

Zaštitite odjeću od moljaca postavljanjem kedrovog drveta ili kesica sa lavandom unutar ormara ili vreća za odijelo.

(Lepa i srećna/Mondo)