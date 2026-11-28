Renoviranje starog kupatila od 4 kvadrata, oduševićete se kada vidite kako može da izgleda!
Da li razmišljate o renoviranju kupatila? Osim finansija, ljudima je često izazov kako da organizuju prostor u kupatilu, gdje da postave mašinu, kako da promijene boje, kao i koji detalji mogu učiniti prostor ljepšim.
Baš takvo pitanje postavio je jedan korisnik na Fejsbuku na grupi "Dizajn interijera - savjeti i komentari".
Objavio je sliku kupatila u dimenzijama 250x160cm i tražio od drugih članova grupe ideje i savjete. Ono što je dobio zaista djeluje kao sjajan transformacija.Izvor: Facebook/Printscreen/ Dizajn interijera - savjeti i komentari
Dok su mu neki preporučili da izbaci kadu i naprave tuš kabinu pored wc šolje, neki su smatrali da je bolje da kada ostane, samo da budu drugačije pločice.
Neke od ideja su bili i ubacivanje drvenog ormarića, okruglog ogledala, kao i dekorativnih sobnih biljaka.
Korisnici su uz pomoć vještačke inteligencije ideje pretvorili u sliku, a kada se uporedi prije i poslije, promjena koju bi renoviranje unijelo u ovo kupatilo je zaista zapanjujuće dobra.
U galeriji ispod pogledajte sjajne ideje za tansformaciju ovog kupatila, možda će vas inspirisati da napravite i neke promjene u vašem!
Staro kupatilo od 4 kvadrata može da izgleda kao milion dolara: Pogledajte nevjerovatnu transformaciju
(Mondo)