Evo zašto je svilena košulja komad koji sve žene treba da imaju u ormaru ove zimske sezone i kako sve možete da je nosite.

Izvor: AI Info/Lepa i srećna

Ako postoji jedan komad koji običnu kombinaciju može da podigne na potpuno novi nivo, onda je to svilena košulja. Iako je dugo bila rezervisana za elegantnije prilike i poslovne kombinacije, ove zime vraća se u svakodnevne garderobe, i to u mnogo opuštenijem izdanju.

Ono što ovaj model čini zanimljivim nije samo materijal, već činjenica da se lako uklapa u različite stilove. Svileni sjaj daje i najjednostavnijoj kombinaciji dozu elegancije, ali to ne znači da košulju morate da nosite uz pantalone na peglu i cipele na štiklu.

Kako da nosite svilenu košulju ove zime?

Ako vam je prva asocijacija na svilenu košulju poslovni stil, vrijeme je da je posmatrate iz drugačijeg ugla. Modni urednici britanskog Voguea već su izdvojili nekoliko načina da se klasična košulja nosi opuštenije, uz zanimljivo zakopčavanje, slojevito oblačenje i kombinovanje sa komadima koji na prvi pogled ne djeluju kao očigledan par.

Uz farmerke i patike

Ovo je vjerovatno najlakši način da svilenu košulju izvučete iz kategorije elegantnih komada. Uparite je sa širokim farmerkama, jednostavnim patikama i velikom torbom. Košulju možete da nosite raskopčanu preko bijele majice ili da je djelimično uvučete u pantalone. Kontrast između nježnog materijala i opuštenog teksasa daje kombinaciji zanimljiv karakter.

Ispod omiljenog džempera

Svilena košulja odlično funkcioniše kao prvi sloj. Preko nje obucite jednostavan džemper sa V-izrezom ili okruglim izrezom, tako da kragna i manžetne ostanu vidljive. Posebno lijepo izgledaju kombinacije svijetloplave košulje i bijelog, sivog ili braon pletiva.

Ovaj način stilizovanja ističe razliku između glatke, sjajne svile i mat teksture pletiva, pa i najjednostavnija kombinacija izgleda promišljenije.

Uz široke pantalone i oversized blejzer

Za one dane kada želite da izgledate sređeno bez previše truda, svilenu košulju kombinujte sa širokim pantalonama i predimenzioniranim blejzerom. Možete da je zakopčate do vrha za stroži izgled ili ostavite nekoliko dugmića otkopčano kako biste postigli opušteniji efekat.

Uz mokasine, jednostavan kaiš i diskretan nakit dobijate kombinaciju koja funkcioniše i za posao i za izlazak.

Sa midi suknjom i čizmama

Svilena košulja i midi suknja čine kombinaciju koja izgleda ženstveno, ali ne previše formalno. Za hladnije dane birajte suknje od vune, kože ili debljih materijala, a preko svega obucite dugačak kaput. Čizme sa ravnim đonom ili nižom potpeticom dodatno će opustiti cijeli izgled.

Kao dio večernje kombinacije

Ako vam je dosadilo da za svaki izlazak birate haljinu, svilena košulja može da bude odlična alternativa. Nosite je uz crne pantalone, upečatljiv kaiš i zanimljiv nakit. Za malo dramatičniji efekat izaberite tamnije nijanse, poput bordo, čokoladnobraon ili crne.

Svijetloplava je boja koju vrijedi imati na radaru

Iako se zimi najčešće okrećemo crnoj, sivoj i braon garderobi, svijetloplava može da bude osvježenje koje nam nedostaje. Posebno lijepo izgleda uz krem, belu, sivu i čokoladnobraon, a lako se uklapa i u monohromatske kombinacije. Djeluje nježno i sofisticirano, ali nije toliko upadljiva da bi ograničila mogućnosti kombinovanja.

U galeriji pogledajte i kakve suknje se nose ove jeseni:

Vidi opis Ovu košulju svi žele u zimskoj sezoni 2027: Izgleda skupo i moćno, a odlično se nosi uz patike i farmerke moderna suknja moderna suknja moderna suknja moderna suknja moderna suknja moderna suknja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Zeppelin / Avalon / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da li je svilena košulja zaista vrijedna ulaganja?

Prava svilena košulja jeste skuplja od većine modela od pamuka ili poliestera, ali njena prednost je svestranost. Možete da je nosite tokom cijele godine, samostalno ili kao dio slojevitih kombinacija, za dnevne obaveze, posao i večernje izlaske.

Ako vam je model od 100 odsto svile izvan budžeta, sličan vizuelni efekat možete postići i košuljom od satena ili materijala sa svilenkastim sjajem. Važno je samo da obratite pažnju na sastav i održavanje, jer prirodna svila zahtjeva pažljiviji tretman i poštovanje uputstava sa etikete.

Na kraju, svilena košulja je jedan od onih komada koji ne moraju da budu rezervisani za posebne prilike. Uz farmerke, patike i omiljeni džemper može da postane dio svakodnevne uniforme, a upravo je to možda i najbolji način da nosimo komade koji izgledaju luksuzno, bez previše razmišljanja o pravilima oblačenja.

(City magazine/Mondo)