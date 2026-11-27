Plave cipele sa prepoznatljivom kopčom postale su mnogo više od modnog dodatka. Keri Bredšo ih je proslavila u "Se*s i gradu", a njihova priča dobila je i tužan nastavak.

Izvor: Youtube/Fairytalesweds movie blog

Postoje modni komadi koji traju jednu sezonu, oni koji se vraćaju u trendove, ali i oni koji postanu dio istorije popularne kulture. Upravo takve su plave cipele Manola Blanika, koje su zahvaljujući Keri Bredšo iz serije "Se*s i grad" postale mnogo više od luksuznog modnog dodatka.

Manolo Blanik, španski dizajner obuće, rođen je na današnji dan 27. novembra 1942. godine na Kanarskim ostrvima. Iako danas njegovo ime predstavlja sinonim za elegantne, ženstvene i prepoznatljive cipele sa visokom potpeticom, njegov profesionalni put nije od početka vodio ka modnoj industriji.

Zanimala ga je umjetnost, a prvobitno je želio da se bavi scenografijom. Nakon studija književnosti u Ženevi i umjetnosti u Parizu, preselio se u London, gdje je početkom sedamdesetih počeo da se približava svijetu mode. Presudan susret dogodio se kada je upoznao Dajanu Vrilend, tadašnju urednicu američkog "Voga", koja ga je ohrabrila da se posveti dizajniranju obuće.

Prvu prodavnicu otvorio je u Londonu 1973. godine, a njegove kreacije ubrzo su privukle pažnju modnih insajdera, poznatih ličnosti i žena koje su u cipelama tražile nešto drugačije od masovne proizvodnje. Ipak, svjetsku prepoznatljivost njegovom imenu donijela je i jedna televizijska junakinja.

Keri Bredšo i cipele koje su postale dio istorije televizije

Kada se govori o seriji "Se*s i grad", teško je zaobići ljubav Keri Bredšo prema obući. Njena garderoba bila je gotovo jednako važna kao ljubavni zapleti, a cipele Manola Blanika zauzimale su posebno mjesto.

Izvor: Youtube/luxinc/Printscreen

U jednoj od epizoda serije Keri čak ostaje bez svojih omiljenih Manolo cipela, nakon čega izgovara jednu od najpoznatijih rečenica povezanih sa dizajnerom: "I had a dream that I was mugged. And they took my Manolos!"

Međutim, najpoznatiji trenutak dogodio se u filmu "Se*s i grad" iz 2008. godine.

Nakon što joj se vjenčanje sa Zverkom, odnosno Džonom Džejmsom Prestonom, ne odvije onako kako je zamišljala, Keri na kraju ipak dobija svoj srećan završetak. U sceni koja je postala jedna od najprepoznatljivijih u filmu, Zverka joj poklanja plave satenske cipele Manolo Blahnik Hangisi, sa prepoznatljivom ukrasnom kopčom.

Izvor: Youtube/Sex and the city archives

Umjesto dijamantskog prstena, upravo te cipele postaju simbol njegove ljubavi i prosidbe. Keri ih potom nosi i na njihovom vjenčanju u gradskoj vijećnici, uz jednostavno bijelo odijelo.

Tako je model Hangisi, koji je Manolo Blanik predstavio u kolekciji za proljeće/ljeto 2008, dobio status jednog od najpoznatijih modela obuće na svijetu.

Zanimljivo je da je prvobitno kreiran u roze, crnoj i zelenoj boji, dok je upravo plava verzija postala najprepoznatljivija zahvaljujući filmu.

Iste cipele nosila je i na dan kada je izgubila Zverku

Priča o ovim cipelama dobila je još emotivniji nastavak godinama kasnije, u seriji "And Just Like That...", nastavku "Se*sa i grada".

Već u prvoj epizodi Keri ponovo obuva svoje čuvene plave Manolo cipele. Odlazi na Liliin klavirski nastup, a Zverka je ispraća komplimentom. Međutim, kada se vrati kući, zatiče ga u kupatilu, gdje doživljava srčani udar.

Izvor: Youtube/Sex and the city archives

Dok pokušava da mu pomogne, Keri skida cipele, a kamera prikazuje kako one ostaju na podu tuš-kabine, natopljene vodom. Isti par koji je godinama ranije predstavljao ljubav, prosidbu i vjenčanje sada postaje dio jednog od najtužnijih trenutaka cijele priče.

Taj detalj nije bio slučajan. Kostimografi serije željeli su da upravo tim cipelama zaokruže priču o Keri i Zverki, dajući modnom komadu koji je publika toliko dobro poznavala novo, mnogo tužnije značenje.

Od modnog dodatka do pop-kulturnog fenomena

Iako je Manolo Blanik i prije "Seksa i grada" bio cijenjeno ime u modnoj industriji, serija je njegov dizajn približila milionima gledalaca širom svijeta. Njegovo ime postalo je neraskidivo povezano sa Keri Bredšo, a Hangisi cipele nastavile su da žive i izvan ekrana.

Nevjeste su ih birale kao alternativu klasičnim bijelim salonkama, modne ljubiteljke čuvale su fotografije ovog modela kao inspiraciju, a plava boja i ukrasna kopča postale su prepoznatljivi simboli jedne televizijske epohe.

Manolo Blanik je tokom karijere stvorio brojne modele, ali je upravo ovaj par pokazao koliko moda može da prevaziđe svoju osnovnu funkciju. Nekada su cipele samo dio odjevne kombinacije, a nekada postanu uspomena na ljubavnu priču koju publika nikada nije zaboravila.