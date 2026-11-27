Izbacivanje mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda i jaja ne znači automatski i zdraviji način ishrane.

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Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i trajaće 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine. Tokom ovog perioda vjernici Srpske pravoslavne crkve uzdržavaju se od mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda i jaja, dok se pravila o konzumiranju ribe i upotrebi ulja razlikuju u zavisnosti od dana i praznika.

Iako se post najčešće posmatra kao dio vjerske tradicije i duhovne pripreme za Božić (dan kada je, prema hrišćanskom vjerovanju, rođen Isus Hrist), izmjene u načinu ishrane tokom nekoliko sedmica istovremeno predstavljaju i značajnu promjenu za organizam. Zbog toga je važno da posni jelovnik ne bude zasnovan samo na izbacivanju određenih namirnica, već i na njihovoj adekvatnoj zamjeni.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u svojim preporukama podsjeća da kvalitet ishrane tokom posta prvenstveno zavisi od toga čime zamjenjujemo namirnice životinjskog porijekla.

Šta se dešava u organizmu kada promijenimo način ishrane?

Kada iz svakodnevne ishrane izostavimo meso, mlijeko, mliječne proizvode i jaja, mijenjamo i izvore brojnih hranljivih materija koje organizam koristi da bi normalno funkcionisao.

Ukoliko se jelovnik pravilno osmisli, veći unos povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica, sjemenki i orašastih plodova doprinosi i većem unosu vlakana i nezasićenih masnih kiselina, uz istovremeno smanjenje unosa zasićenih masti.

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Veća količina vlakana povoljno utiče na varenje i rad crijeva, doprinosi dužem osjećaju sitosti i pomaže u održavanju stabilnijeg nivoa glukoze u krvi. Ishrana zasnovana na raznovrsnim biljnim namirnicama doprinosi i povoljnijem lipidnom profilu, naročito kada se namirnice bogate zasićenim mastima zamijene mahunarkama, orašastim plodovima i drugim izvorima nezasićenih masti.

Međutim, reakcija organizma zavisi od toga kako je promjena sprovedena. Ako se meso, riba, jaja i mliječni proizvodi zamijene bijelim hljebom, tjesteninom, krompirom, pecivima i industrijskim grickalicama, jelovnik postaje siromašniji proteinima i pojedinim mikronutrijentima, a bogatiji rafinisanim ugljenim hidratima, solju i kalorijama – hranom koja na duge staze utiče na pojavu brojnih hroničnih bolesti.

Zato post, prema stavu stručnjaka, ne bi trebalo automatski da se poistovjeti i sa zdravijom ishranom.

Gdje najčešće griješimo tokom posta?

Jedna od najčešćih grešaka jeste nedovoljan unos biljnih proteina. Pasulj, sočivo, leblebije, grašak i druge mahunarke predstavljaju važne izvore biljnih proteina, ali i vlakana, vitamina i minerala. Njihovim redovnim uključivanjem u obroke poboljšava se nutritivni kvalitet posne ishrane.

Druga česta greška jeste pretjerivanje sa uljem, orašastim plodovima i sjemenkama. Iako su ove namirnice bogate korisnim nezasićenim masnim kiselinama, one imaju i visoku energetsku vrijednost, zbog čega je važno da se vodi računa o količinama.

Batut posebno ističe da osnovu posne ishrane treba da čine voće i povrće, uz odgovarajući unos biljnih proteina, složenih ugljenih hidrata i kvalitetnih masti.

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Poseban fokus na određene vitamine i minerale Kada se tokom dužeg perioda iz ishrane isključe namirnice životinjskog porijekla, posebna pažnja treba da se posveti unosu nekoliko važnih mikronutrijenata. Vitamin B12 neophodan je za normalno funkcionisanje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Prirodno se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla, pa kod osoba koje duže vrijeme ne konzumiraju takve proizvode pouzdani izvori predstavljaju obogaćene namirnice i suplementi. Gvožđe se nalazi i u biljnim namirnicama, poput mahunarki, orašastih plodova i zelenog lisnatog povrća. Međutim, gvožđe iz biljnih izvora organizam teže apsorbuje nego ono iz mesa. Zato je korisno da se kombinuju namirnice bogate gvožđem sa izvorima vitamina C, poput paprike, brokolija, citrusa i drugog svježeg voća i povrća. Kalcijum je važan za zdravlje kostiju i zuba, a njegov unos je smanjen kada se izostave mlijeko i mliječni proizvodi. Dobri alternativni izvori su obogaćeni biljni napici, tofu pripremljen uz dodatak kalcijuma, susam, tahini i određene vrste zelenog povrća. Važno je da se obrati pažnja i na vitamin D, jod i omega-3 masne kiseline, čiji unos može da opadne ukoliko se jelovnik ne isplanira pažljivo.

Kako izgleda izbalansiran posni jelovnik?

Preporuka je da se tokom posta zadrže redovni obroci i da svaki od njih sadrži kombinaciju različitih grupa namirnica. Stručnjaci sa Batuta za doručak preporučuju ovsenu kašu sa biljnim mlijekom, sjemenkama, orasima i voćem, ili integralni hljeb sa humusom i povrćem.

Ručak može da se zasniva na sočivu, pasulju ili leblebijama, uz dodatak povrća i prilog od pirinča, heljde ili kinoe. Dobra kombinacija je i obrok od leblebija, brokolija, tikvica, mrkve i sjemenki bundeve, kao i malo maslinovog ulja, koji obezbjeđuju dovoljan unos biljnih proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina.

Večera je pravo vrijeme za raznovrsne salate sa prosom, heljdom, povrćem i biljnim proteinima, poput pasulja ili tofua.

Generalno, orašaste plodove i sjemenke treba uključivati u umjerenim količinama, a maslinovo ulje koristiti kao izvor nezasićenih masti.

Iako pravilno planirana biljna ishrana može da obezbijedi veliki dio potrebnih hranljivih materija, restriktivniji režimi zahtijevaju dodatnu pažnju, posebno kod djece, trudnica, dojilja, starijih osoba i ljudi sa hroničnim bolestima ili povećanim nutritivnim potrebama.

Osobe koje imaju dijabetes, anemiju, bolesti organa za varenje ili druga zdravstvena stanja trebalo bi da se prije značajnije promjene načina ishrane posavjetuju sa ljekarom ili nutricionistom.

Kako ističu u Institutu "Batut", pravilna kombinacija namirnica, njihov raspored tokom dana i očuvanje nutritivne i energetske vrijednosti obroka ključni su za kvalitetnu ishranu tokom posta.

(EUpravo zato)