Iako korištenje maramica i izduvavanje nosa djeluje kao najbolji način za oslobađanje disajnih puteva tokom prehlade, stručnjaci upozoravaju na jedno.

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Iako korišćenje maramica i izduvavanje nosa djeluje kao najbolji način za oslobađanje disajnih puteva tokom prehlade, stručnjaci upozoravaju da agresivno duvanje može potisnuti sluz nazad u sinuse i izazvati ozbiljnije infekcije.

Ljudski nos svakodnevno stvara između jedan i dva litra sluzi, koja se tokom bolesti zgušnjava kako bi zarobila viruse. Hirurg i rinolog sa Univerziteta Raš (Rush University Medical Center), Piter Filip, istakao je da snažno izduvavanje nosa stvara povratni pritisak koji gura tu sluz na mjesta gdje ne bi smjela da završi.

Prema istraživanju u kojem je korišćena kontrastna boja, snimci su pokazali da se nakon izduvavanja nosa boja vraćala unazad u sinusne šupljine.

Skrivene opasnosti visokog pritiska

"Iako dio sluzi izađe napolje, postoji efekat guranja sluzi unazad u sinuse u pravcu gdje ne želite da ode", rekao je Filip.

Pored sinusnih problema, pritisak stvoren u nosnim prolazima može ugroziti i druge dijelove glave. Ljekar za uho, grlo i nos, Kanvar Keli, naveo je da tečnost iz sinusa može proći kroz usku Eustahijevu tubu direktno u srednje uho, što ponekad izaziva infekcije uha ili čak pucanje bubne opne. Uz to, isušena i upaljena sluzokoža je izuzetno osjetljiva, pa agresivno duvanje u maramicu lako dovodi do pucanja sitnih krvnih sudova i krvarenja iz nosa. U rijetkim i ekstremnim slučajevima, pacijenti su prejakim duvanjem izazvali frakturu očne duplje.

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Pravilne tehnike i korisne alternative

Umjesto čestog i snažnog pražnjenja cijelog nosa odjednom, ljekari savjetuju znatno nježniji pristup. Doktor Akaš Patel iz medicinske grupe Nova preporučuje da uvijek treba zatvoriti jednu nozdrvu prstom i lagano duvati isključivo kroz onu koja je otvorena.

Nakon tog proces treba ponoviti za drugu stranu, vodeći računa da se ne primjenjuje prekomjerna sila. Ova metoda značajno smanjuje rizik od potiskivanja bakterija i virusa dublje u osjetljive kanale glave.

Postoje mnogo efikasniji načini za rješavanje problema začepljenog nosa koji ne zahtijevaju upotrebu papirnih maramica. Imunolog Purvi Parik savjetuje ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili korišćenje tople obloge na licu kako bi se gusta sluz prirodno razrijedila i olakšalo disanje.

Sprejevi za dekongestiju takođe donose brzo olakšanje, ali stručnjaci upozoravaju da se oni ne smiju koristiti duže od tri do pet dana. Prekomjerna upotreba ovih lijekova može izazvati dodatnu upalu nozdrva i stvoriti dugoročni problem sa zagušenjem disajnih puteva.