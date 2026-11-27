Želite podove bez vidljivih fuga? Mikrocement nije jedino rješenje. Otkrijte prednosti vinila, velikih keramičkih pločica i drugih alternativa.

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Podovi bez vidljivih spojeva postali su jedan od najpoželjnijih detalja u modernim enterijerima. Velike, neprekinute površine vizuelno povezuju prostorije, stvaraju utisak prostranosti i odlično se uklapaju u minimalistički uređene domove. Mikrocement je već godinama među najpopularnijim rješenjima za postizanje ovakvog izgleda, ali njegova cijena, zahtjevna priprema podloge i potreba za stručnom ugradnjom navode mnoge da potraže pristupačnije alternative.

Srećom, danas postoji nekoliko vrsta podnih obloga koje mogu da pruže sličan efekat, a neke od njih ne zahtijevaju ni velike građevinske radove. Ipak, važno je razlikovati potpuno bešavne podove od onih kod kojih su spojevi samo manje uočljivi. U zavisnosti od materijala, razlike u cijeni, trajnosti i održavanju mogu biti značajne.

Koje su najbolje alternative mikrocementu?

Jedno od najsličnijih rješenja su poliuretanski i epoksidni podovi, koji se izlivaju na pripremljenu podlogu i stvaraju neprekinutu površinu bez klasičnih fuga. Dostupni su u različitim bojama i završnim obradama, uključujući mat varijante koje se odlično uklapaju u savremene enterijere. Poliuretanski podovi su nešto elastičniji, dok su epoksidni poznati po tvrdoći i otpornosti na habanje. Ipak, njihova ugradnja nije jednostavna, a kvalitetniji sistemi mogu da dostignu cijenu mikrocementa.

Ako vam je važniji vizuelni utisak nego potpuno odsustvo spojeva, keramičke pločice velikog formata mogle bi da budu praktičnije rješenje. Modeli sa izgledom betona ili prirodnog kamena dostupni su u neutralnim nijansama, a uz pažljivo odabranu masu za fugovanje spojevi mogu da budu gotovo neprimjetni. Sličan izgled pruža i polirani beton, koji prostoru daje izraženiji industrijski karakter. Međutim, njegova ugradnja zavisi od stanja postojeće betonske podloge, a dilatacioni spojevi i dalje mogu da ostanu vidljivi.

Šta odabrati ako želite da izbjegnete velike građevinske radove?

Za jednostavnije renoviranje zanimljiva opcija može da bude vinil u rolni sa izgledom betona ili kamena. Za razliku od klasičnih vinilnih dasaka, koje imaju vidljive spojeve između pojedinačnih elemenata, vinil u rolni može da prekrije manju prostoriju u jednom komadu. Dostupan je u različitim dezenima, prijatniji je i topliji pod nogama od keramike, a njegova ugradnja često je povoljnija.

Ipak, podloga mora da bude ravna jer se njene neravnine mogu ocrtavati na površini materijala. U većim prostorijama spojevi ponekad ne mogu da se izbjegnu, pa je važno unaprijed provjeriti dimenzije prostorije i mogućnosti ugradnje, piše Fashion.

Pogledajte i kako izgleda pod od epoksidne smole:

Vidi opis Želite podove bez fuga? Mikrocement nije jedino rješenje, ove opcije su odlične i daju luksuzan izgled domu Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ resincrewau Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vinilne obloge i keramičke pločice nude širi raspon cijena, dok kvalitetni podovi koji se izlivaju nisu nužno povoljnija alternativa mikrocementu. Zato prije izbora treba razmisliti o tome šta vam je važnije: potpuno glatka površina bez spojeva ili minimalistički izgled koji može da se postigne i uz manji budžet.

Ukoliko vam je važniji vizuelni efekat, izbor je mnogo veći nego što se na prvi pogled čini. Velike keramičke pločice, vinil u rolni ili podovi od epoksidnih i poliuretanskih smola mogu da budu zanimljiva alternativa mikrocementu, uz različite prednosti i ograničenja.