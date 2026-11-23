Stepenice u domu izgledaju luksuzno zbog samo jednog trika, evo šta sada mnogi lijepe na njih i ne košta puno!

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Ako imate stepenice u kući ili stanu koje izgledaju staro, izlizano ili jednostavno dosadno, ne morate odmah razmišljati o skupom renoviranju. Sve popularnije rješenje u uređenju enterijera jeste oblaganje stepenika dekorativnim tapetama, pomoću kojih se za malo novca može postići potpuno drugačiji izgled prostora.

Trik je u tome da se tapete lijepe na vertikalne dijelove stepenika, odnosno čela stepenika, a ne na površinu po kojoj se gazi. Upravo taj mali detalj može promijeniti izgled čitavog stepeništa, naročito ako su zidovi i ostatak prostora uređeni jednostavno.

Izbor dezena gotovo je neograničen. Oni koji vole elegantan izgled mogu izabrati tapete s imitacijom mermera, kamena ili drveta, dok će geometrijski motivi, cvjetni ornamenti i zanimljivi mozaici unijeti više karaktera u prostor. Ako želite da stepenice izgledaju luksuznije, birajte dezene koji podsjećaju na prirodne materijale i uklapaju se u boje poda, zidova i namještaja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju moderne stepenice sa tapetama:

Kako da tapete na stepenicama izgledaju uredno?

Prije lijepljenja potrebno je dobro očistiti površinu, ukloniti prašinu i masnoću, a neravnine popuniti i izravnati. Tapete treba precizno izmjeriti i izrezati prema dimenzijama svakog stepenika. Za ovu namjenu mogu se koristiti kvalitetne vinilne tapete ili odgovarajuće samoljepljive dekorativne folije, uz obaveznu provjeru jesu li namijenjene takvoj podlozi.

Važno je da se tapete ne postavljaju na gazišta, odnosno dijelove po kojima se hoda. Obične tapete nisu predviđene za stalno trenje, opterećenje i vlagu, pa se brzo mogu oštetiti. Za te površine mnogo su bolji specijalni podni vinilni materijali s protivkliznom završnom obradom.

Mali trik za još ljepši efekat: Ako su stepenice stare, a ne želite mnogo ulagati, izaberite jedan dezen i ponovite ga na svim čelima stepenika. Tako ćete dobiti skladan izgled, a stepenište će postati zanimljiv dekorativni detalj doma. Uz malo truda i pažljivo odabrane tapete, prostor može izgledati osvježeno i mnogo elegantnije, bez velikih radova i troškova.

(Mondo)