Nikola Škorić i Dejan Ćirjaković, glumci popularne serije "Državni posao", zajedno sa prošlogodišnjim dobitnikom Milanom Bajićem, činiće žiri koji će ocijeniti učesnike i izabrati dobitnika priznanja "Filijev Brk".

Izvor: Superbrke

Izbor Superbrke biće centralni događaj završnice Movember kampanje "I ja sam Superbrko", koja će biti održana u nedjelju, 29. novembra, od 18 časova u restoranu SC Borik u Banjoj Luci.

Nakon mjesec dana aktivnosti posvećenih muškom zdravlju, prevenciji i promociji zdravih životnih navika, Superbrke pozivaju građane da zajedno obilježe završnicu ovogodišnje Movember kampanje.

Centralni događaj večeri biće izbor Superbrke i dodjela priznanja "Filijev Brk", posvećeno Filipu "Filiju" Jakovljeviću.

"O najboljim brkovima i dobitniku priznanja odlučivaće zanimljiv žiri koji čine glumci iz popularne serije "Državni posao" – Nikola Škorić, koji tumači lik Dragana Jove Torbice, i Dejan Ćirjaković, poznat kao Boškić, te Milan Bajić, prošlogodišnji dobitnik priznanja "Filijev Brk". Prijave za takmičenje biće moguće na licu mjesta, prije početka takmičenja", saopštili su.

Superbrke pozivaju sve građane da im se pridruže u nedjelju, 29. novembra, od 18 časova u restoranu SC Borik, podrže takmičare i budu dio završnice kampanje koja je tokom novembra povezala pojedince, organizacije i kompanije oko zajedničkog cilja – prevencije i muškog zdravlja.

Spremite svoj najbolji outfit i sredite brkove!

Ulaz je slobodan.

(Mondo)