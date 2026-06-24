"Reci, brate – i šta slijedi nakon toga?": Superbrke najavljuju predavanje o mentalnom zdravlju muškaraca

Udruženje građana Superbrke Banjaluka, u okviru kampanje „Reci, brate“, kojom tokom juna obilježava Mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, organizuje javno predavanje pod nazivom "Reci, brate – i šta slijedi nakon toga?".

Izvor: Superbrke

Predavanje će biti održano u četvrtak, 25. juna 2026. godine, sa početkom u 19.00 časova u Domu omladine u Banjoj Luci, a namijenjeno je svim građanima koji žele bolje razumjeti značaj mentalnog zdravlja, naučiti kako prepoznati prve znakove psihičkih poteškoća i saznati šta učiniti nakon što napravimo možda i najvažniji korak – kada nekome kažemo ili od nekoga čujemo: „Reci, brate.“

"Nakon simbolične šetnje „U pet do dvanaest“, podjele plavih vrpci i predstavljanja humanitarne edicije Superbrke majica kroz događaj „Minglanje sa Superbrkama“, ovo predavanje predstavlja centralni edukativni događaj kampanje, kojim želimo otvoriti prostor za razgovor bez predrasuda i pružiti konkretne odgovore na pitanja koja mnogi sebi postavljaju, ali rijetko izgovaraju naglas", navode organizatori.

O tome kako prepoznati psihološke poteškoće, kome se obratiti za pomoć, na koji način pružiti podršku bliskoj osobi i zašto razgovor predstavlja prvi korak ka oporavku govoriće Aleksandar Pejić, psihijatar sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici i liječenju mentalnih poremećaja, koji se u svom profesionalnom radu posebno bavi problemima anksioznosti, depresije, stresa i očuvanja mentalnog zdravlja. Kroz svakodnevni rad sa pacijentima promoviše važnost pravovremenog prepoznavanja problema i traženja stručne pomoći.

Osim njega na predavanju će govoriti i Ognjen Tadić, psiholog koji se bavi psihološkim savjetovanjem, mentalnim zdravljem i edukacijom, sa posebnim interesovanjem za razvoj psihološke otpornosti, prevenciju psihičkih poteškoća i unapređenje kvaliteta života. Kroz stručni i edukativni rad nastoji približiti teme mentalnog zdravlja široj javnosti i doprinijeti razbijanju predrasuda koje ih prate.

"Naziv predavanja „Reci, brate – i šta slijedi nakon toga?“ simbolično odgovara na najvažnije pitanje koje dolazi nakon što neko odluči da progovori o svojim problemima. Ovim želimo pokazati da razgovor nije kraj procesa, već njegov početak – trenutak kada podrška porodice, prijatelja i stručnjaka može napraviti ključnu razliku", istakli su organizatori.

Navode da je mentalno zdravlje muškaraca i dalje je opterećeno brojnim stereotipima koji mnoge sprječavaju da na vrijeme potraže pomoć.

"Upravo zato cilj ovog predavanja nije samo informisanje građana, već stvaranje prostora u kojem će biti sasvim normalno govoriti o emocijama, postavljati pitanja i potražiti podršku bez osjećaja stida ili straha. Reci, brate. Jer ponekad upravo dvije riječi mogu promijeniti život", poručuju Superbrke.

(Mondo)